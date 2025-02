Uskutečnil své fantazijní představy, byl to samotář. Chlapec přiznal vražedný útok

Podle policisty žil chlapec v neúplné rodině jen s matkou, má základní vzdělání a nemá ani práci, ani zájem o další vzdělání. Nepatřil podle dosavadních zjištění k žádné teroristické ani extremistické skupině, uvedl Popiolek.

Výslech obviněného kriminalisté ukončili ve čtvrtek. „Mladistvý obviněný doznal plně svou trestnou činnost před svým obhájcem,“ řekl dále Popiolek.

Dodal, že chlapec byl samotář a kriminalisté nezjistili jeho napojení na žádnou náboženskou nebo na extremistickou skupinu. „Žil ve svém virtuálním fantazijním světě a svoje fantazijní představy uskutečnil. Vybral si náhodný cíl,“ dodal kriminalista.

Tragédie se odehrála ve čtvrtek ráno v obchodní zóně v Hradci Králové, kde útočník ubodal nožem dvě prodavačky ve věku 19 a 38 let. Po útoku utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. Očekává se, že soud dnes rozhodne o vazbě.

Kriminalisté zatím nejsou schopni posoudit, zda chlapec trpí duševní poruchou nebo byl pod vlivem drog či jiných látek, čeká se na rozbory krve a dalších tělesných tekutin. Nyní začínají výslechy okolí obviněného, řekl Popiolek.