Mladík zdarma sdílel placený sportovní přenos. Škoda je 600 tisíc, hrozí mu vězení

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  12:32aktualizováno  12:32
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Kriminalisté stíhají devatenáctiletého mladíka z Českokrumlovska. Před rokem si zaplatil sledování sportovního přenosu, který pak neoprávněně vysílal na svém facebookovém profilu. Poskytovateli přenosu tím způsobil škodu za téměř 600 tisíc korun a hrozí mu vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Andrew Brookes / ImageSource / ProfimediaProfimedia.cz

Před více než rokem, v noci z 26. na 27. května 2025, se konal turnaj bojových sportů, které bylo možné sledovat pouze prostřednictví placené služby. Mladík za to zaplatil několik set korun, ale nechtěl si přenos nechat jen pro sebe.

„Podle zjištěných informací měl přenos prostřednictvím svého mobilního telefonu neoprávněně a bez právního titulu vysílat přes svou veřejnou facebookovou stránku,“ upřesnil českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Jeho facebookovou stránku v době vysílání navštívilo a živý přenos sledovalo nejméně dalších 1 900 lidí. Společnosti, která byla oprávněná k vysílání sportovní události, tak způsobil škodu dosahující bezmála 600 tisíc korun.

Kriminalisté proto zahájili trestní stíhání. Muže obvinili ze spáchání trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Trestní stíhání pokračuje na svobodě. Obviněnému v případě uznání viny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

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