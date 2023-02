Některá slova jsem neměl používat, stydím se, přiznal Ovčáček

Jiří Ovčáček funkci mluvčího prezidentka Miloše Zemana zastával od prosince 2013. Poté od května 2014 byl také ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky.

Nyní v rozhovoru pro pořad Spotlight promluvil o období na Hradě či chybách, kterých se dopustil. „Určitě budu mít dobrý pocit, že jsme prošli různými těžkými obdobími bez ztráty kytičky, ačkoliv to bylo někdy velmi těžké období,“ řekl v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

„Některá slova jsem neměl používat“

Ovčáček také poznamenal, že ve své komunikaci nevidí problém. Současně ale uznal, že v některých případech se měl jako mluvčí mírnit. Například při slovech o „mediální žumpě“ nebo při jiných výpadech proti novinářům. „Někdy jsem měl ubrat plyn. Stydím se za to,“ přiznal Ovčáček. Podle svých slov si uvědomuje, že mnohdy přispěl k vyhrocení společenských debat.

„Já byl takový pes obranář pana prezidenta. Přiznávám to otevřeně a uvažuji tak při odchodu z funkce. Myslím, že některá slova jsem neměl používat,“ doplnil s tím, že novináře má rád.

V rozhovoru také přišla řeč na twitterové příspěvky, kde po odvozu Zemana do nemocnice citoval žalmy. „Jsem přesvědčen, že jsem to zvládl dobře,“ komentoval tehdejší situaci. Podle jeho slov byly informace ohledně zdravotního stavu končícího prezidenta dostatečné: „Vím, že komunikace byla kritizována, ale snášel jsem to. Veřejnost informace měla, jen novináři tomu nechtěli uvěřit.“

Ovčáček v rozhovoru rovněž odmítl, že by mu například hradní kancléř Vratislav Mynář či prezidentův poradce Martin Nejedlý radili, co má říkat. „Jsou to kolegové a lidé, se kterými jsem prožil deset let na Pražském hradě a nezříkám se jich,“ uvedl dále končící mluvčí. Současně také odmítl, že by zmiňovaná dvojice řídila Hrad.

„Bojím se posledního soudu“

„Miloš Zeman je natolik svébytnou osobností, že si řídí věci sám. Nemyslím běžný chod kanceláře, ale rozhodování je plně věcí prezidenta. Toho jsem si vždycky vážil. Toho, že mám šéfa, který rozhoduje sám za sebe a zeptá se na názor okolí či lidí, se kterými se baví. Skládal si svůj názor, ale vždycky si rozhodl sám,“ popsal Ovčáček.

Podle něj mu ani nikdy Zeman nevynadal za to, jak komunikuje na Twitteru. „Nešlo o legraci,“ poznamenal. „Pan prezident mi nikdy nevytkl, co jsem psal. To neznamená, že se vším musí na sto procent souhlasit. Lidé nejsou roboti,“ obhajoval svou aktivitu na sociální síti.

Dotaz padl i na víru. Ovčáček například přiznal, že se bojí posledního soudu. „Každý by se měl bát. Víte, všichni jsme hříšníci. Nikdo nemůže říct, že je bez hříchu. Největší hřích je, když v srdci cítíte k někomu nenávist. Stalo se mi to a moc jsem se toho bál,“ přiznal s tím, že o koho jde, prozradit nechce.

V pořadu také odmítl, že chtěl v průběhu svého působení na Hradě s prací skončit. „Taková krizová chvilka nebyla,“ řekl s tím, že za těžkou chvíli považuje třeba začátek války na Ukrajině: „Pan prezident nikdy neuznal anexi Krymu.“

Na závěr rozhovoru řekl, že o dalším působení ještě není rozhodnuto. „Přál bych si, kdybych si alespoň pár týdnů mohl odpočinout. Život je boj,“ dodal Ovčáček.