‚Mluvčí Tálibánu by to neřekl lépe než Zaorálek.‘ Generála Řehku čeká za kritiku ‚kázeňské řešení‘

PRAHA Lubomír Metnar, ministr obrany za ANO, nechá armádu kázeňsky prošetřit generála Karla Řehku, který kritizoval návrh bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) na stažení českých vojsk z Afghánistánu. Reaguje tak na interpelaci komunistického poslance Lea Luzara.

„Stydím se, stydím se, stydím se. Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost… To se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana České republiky,“ velmi ostře kritizoval armádní generál Karel Řehka na soukromém profilu na Facebooku Zaorálkův návrh na ukončení mise v Afghánistánu.

Toto ostré vyjádření generála Řehky ovšem komentoval poslanec za KSČM Leo Luzar ve své interpelaci: „Myslím si, že zde pan generál Řehka trošku přestřelil, trošku moc přestřelil a měl by si jasně ujasnit dle ústavy, kde je pozice poslance, zákonodárce a kde je pozice vojáka, který má bránit českou zemi.“

Souhlasně k interpelaci se vyjádřil také ministr obrany Lubomír Metnar, když poslance ujišťoval, že ministerstvo i armáda jsou si plně vědomi, že otázka zahraničních misí je především v gesci politiků. „Záležitost, o které hovořil pan poslanec Luzar, jsem dneska (ve čtvrtek) projednal s panem náčelníkem Generálního štábu generálem Opatou, který mě informoval o tom, že tuto záležitost probral s generálem Řehkou a po návratu generála Řehky ze zahraničí ji bude řešit kázeňsky,“ dodal Metnar podle serveru Aktuálně.cz.

Plivnutí do tváře

Zaorálkův výrok se objevil v rozjitřené atmosféře po pondělním útoku na vozidlo české armády v afghánské provincie Hérát, při kterém zahynul český voják a psovod Tomáš Procházka.

„V Afghánistánu jsme se ocitli v bažině a měli bychom hledat cestu ven. Chci vést debatu, zda ve světě, ve kterém přibývá různých bezpečnostních hrozeb, máme soustředit své síly na vyvážení západní demokracie do země, která o to nestojí a vnímá nás čím dál víc jako okupanty,“ uvedl bývalý ministr zahraničí.

K útoku se vyjadřovali i další politici, mnozí z nich se stavili proti Zaorálkově tvrzení a v zásadě podporovali další působení zhruba 350 českých vojáků v Afghánistánu. Svůj názor na Facebooku sdílel také armádní generál Řehka, který svůj příspěvek uvedl větou, že „by to mluvčí Tálibánu neřekl lépe než pan Zaorálek“. Přesto ale také tvrdí, že diskuze o nasazování vojáků je potřebná, ale není na ni teď vhodný čas a ani způsob.

„Začít vykřikovat o stahování, chybách, okupaci a špatné strategii v době, kdy utržíme ztráty na bojišti, není jen plivnutí do tváře vojáků, které jsme tam poslali. To je podkopávání naší obranyschopnosti a bezpečnosti, napsal Řehka, který již prošel mnohými misemi a nasazeními a nyní šéfuje Ředitelství speciálních sil ministerstva obrany.