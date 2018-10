Mluvčí VFN potvrdil uštknutí mambou zelenou, had stále nebyl odchycen

PRAHA V pražských Hlubočepích v ulici V Bokách I unikla v úterý večer smrtelně jedovatá mamba zelená. Hada se zatím nepodařilo odchytit, policie nabádá k obezřetnosti, informace o výskytu plaza mají lidé volat na linku 158. Had zřejmě zůstal v domě, policie jeho obyvatele evakuovala. Na webu o tom ve středu informoval policejní mluvčí Jan Rybanský. Mamba v pondělí uštkla třicetiletou ženu, zřejmě její majitelku, po podání antiséra je v umělém spánku. Podle Státní veterinární správy případný chov mamby nebyl schválený.

Podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové záchranáři zasahovali u ženy v pondělí večer. „Ženu resuscitovali, zajistili dýchací cesty a převezli ji do motolské nemocnice,“ řekla ve středu Poštová. Mluvčí nemocnice Pavlína Danková uvedla, že žena byla následně přepravena do Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze na Karlově náměstí, kde mají antisérum.

Mluvčí VFN Filip Brož potvrdil, že přijali ženu uštknutou mambou zelenou. „Hadí antisérum jsme jí už podali, pacientka je nyní v umělém spánku, což je de facto standardní procedura,“ řekl. Jak a zda antisérum zabralo, bude jasné ve čtvrtek ráno. „Teď je na bližší prognózy ještě brzy,“ doplnil ve středu mluvčí.

Okolnosti úniku smrtelně jedovatého hada policie vyšetřuje, uvedl Rybanský. Podle specialistů na odchyt jedovatých hadů z pražské zoologické zahrady je velmi nepravděpodobné, že had by s ohledem na nízké venkovní teploty opustil zdi bytu, případně domu.

V souvislosti s událostí policie evakuovala obyvatele dotčeného domu a požádala o spolupráci specialisty na odchyt jedovatých hadů, uvedl Rybanský. „Byla přijata určitá opatření s tím, že je předpoklad, že by na ně had mohl zareagovat a mohl by se chytit,“ dodal policejní mluvčí. Opatření ale blíže nespecifikoval.

„V Praze aktuálně žádný povolený chov mamby neevidujeme,“ sdělil Petr Majer z tiskového oddělení Státní veterinární správy (SVS). Kvůli tomu, že chov nebyl schválený, podá městská veterinární správa podnět příslušné obci s rozšířenou působností pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, doplnil.

V Česku má nyní 12 chovatelů mamby povolení na 48 těchto hadů. „Je to maximální počet, který mají schválený. Skutečně zjištěný fyzický počet bývá většinou nižší,“ uvedl Majer. Jedovatí plazi patří z hlediska platných předpisů mezi takzvaná zvířata vyžadující zvláštní péči, chovat je může fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Zvířeti musí

Dům v pražských Hlubočepech, z něhož měla mamba zelená uniknout.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici skončil v polovině srpna také chovatel, kterého uštkla mamba černá na okraji Dolních Břežan u Prahy. Mamba černá, která je největším jedovatým hadem žijícím v Africe, uštkla v únoru 2011 chovatele z Bruntálska. Z okresu Bruntál pochází i chovatel, kterého v září 2012 uštkla prudce jedovatá kobra monoklová. Všichni tři díky antiséru přežili.