Mobilní Česká pošta nepřijela, starostové tří obcí ji nenechali zaparkovat. Bojí se zavření vlastních poboček

Česká pošta chce testovat využití potenciálu mobilních pošt, a to v obcích, kde sice kamenná pobočka existuje, ale vzhledem například ke zkráceným úvazkům, dovoleným nebo nemoci jsou poštovní služby poskytovány na základní úrovni. „V obcích budou služby, a to včetně výdeje balíků, poskytovat 10 hodin týdně, čímž bude splněna legislativní povinnost,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

V dotčených obcích ale tento záměr vyvolal silnou vlnu nevole, znamenal by omezení provozní doby a podle starostů i zhoršení dostupnosti služeb.

„V naší kamenné pobočce je otevřeno dvakrát týdně do 17 hodin, což využívají převážně pracující občané. Podle nového ‚jízdního řádu‘ mobilní pošty nám byla dána odpolední otevírací doba jen v pátek, a to pouze do 15:30 hodin. Navíc když bude pršet, nemají se lidé kam schovat,“ podotkl ještě v pátek starosta Jeníkovic David Jánský s tím, že zástupce státního podniku je o záměru informoval pouhých 13 dní předem.

„To odporuje vyhlášce. Jediné, co jsme si mohli sami rozhodnout, bylo, kde tu dodávku odstavíme. O provozní době se s námi nikdo nechtěl bavit,“ dodal Jánský. V obci dokonce proti mobilní poště vznikla petice.