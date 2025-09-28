Volební model: ANO potřebuje SPD a dalšího partnera, nebo dohodu se SPOLU

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO, které by získalo 66 mandátů. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News. Na druhém místě by se umístila vládní koalice SPOLU, následovaná SPD a STAN. Do Sněmovny by se podle modelu dostali také Piráti, Stačilo! a Motoristé. Hnutí ANO by ke složení vlády momentálně potřebovalo více partnerů z řad opozice, či dohodu s koalicí SPOLU.
Hnutí ANO se dlouhodobě drží na prvním místě. Podruhé za sebou se však stalo, že se ve výzkumech společnosti STEM výsledek strany dostal pod 30 procent hlasů. V minulém týdnu měl ještě horší výsledek než v neděli, pouze 28 procent. Ačkoliv jde tedy o zlepšení, je zde vidět mírný pokles oproti minulým týdnům.

V Poslanecké sněmovně by hnutí ANO získalo 66 mandátů. Pro složení vlády by se tedy muselo dohodnout s koalicí SPOLU, která má podle modelu 44 poslanců, či s více stranami opozice, SPD má totiž pouze 27 mandátů.

STAN by poté získal 24 křesel, Piráti 21, Motoristé 10 a Stačilo! 8. Současná vláda by tak i v případě pomoci od Pirátů měla k dispozici pouze 89 křesel a k udržení moci by tak potřebovali dohodu s opozicí.

Co se týče procent, druhé místo stabilně patří koalici SPOLU, která ale zároveň ani nezaznamenává žádný růst preferencí. V nynějším modelu by koalice získala 20,5 procenta hlasů.

O třetí místo dlouhodobě bojují hnutí SPD a STAN. Momentálně se zdá, že má první ze zmíněných stran mírně navrch, s výsledkem 13,4 procenta hlasů. Piráti zaznamenali letošní maximum, když se poprvé dostali nad desetiprocentní metu. Strana se podle STEM opírá především o mladší voliče.

Okolo hranice pěti procent, která garantuje vstup do dolní komory Parlamentu, se stále pohybují Stačilo! a Motoristé Sobě. Stačilo! vedené komunistickým KSČM ještě před týdnem atakovalo osmiprocentní hranici, nyní se však propadlo na 5,5 procent.

STEM data sbíral ve střech vlnách mezi 20. a 26. zářím. Zúčastnilo se více než 1 400 respondentů z celé České republiky.

