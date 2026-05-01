Moravec stále odmítá šest měsíčních platů z České televize. Ať je utratí jinde, řekl

Autor:
  11:42aktualizováno  11:42
Bývalý moderátor České televize (ČT) Václav Moravec v pátek na sociální síti Instagram opět zopakoval, že peníze z konkurenční doložky nepřijme. „Ať je ČT utratí za rozvoj veřejné služby,” doplnil Moravec. Právě kvůli dané doložce měla televize svému bývalému moderátorovi vyplatit šest měsíčních platů. Moravec je opakovaně odmítá.

„Stále platí řečené,“ zopakoval v příspěvku na sociální síti Václav Moravec, který dlouhá léta uváděl na České televizi pořad Otázky Václava Moravce (OVM).

„Usnesení Dozorčí komise Rady České televize, obsažené v zápisu z třetího jednání Rady České televize ze dne 12. března 2025, uvádí: Podle názoru DK je institut konkurenčních doložek v ČT nadužíván, což v konečném důsledku vede ke značné finanční zátěži,“ citoval na sociální síti Moravec s tím, že nechce od ČT ani korunu za práci, kterou neodvedl v rámci konkurenční doložky.

Moderátor Václav Moravec
Diskusní pořad Otázky Václava Moravce. Zleva bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura, moderátor Václav Moravec, bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS) a bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) (8. března 2026)
Moderátor Václav Moravec (20. října 2022)
Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)
5 fotografií

Podle Moravce je však vedení ČT přesvědčeno o opaku. „Proto si dopisujeme. Dostali jsem se do absurdní situace,“ uvedl dále s tím, že ČT mu zasílá peníze. „Odesílám je zpátky,“ řekl a zopakoval, že nechce od ČT ani korunu.

„V současnosti si Česká televize nezaslouží, aby platila někomu za práci, kterou neodvádí. Věřím, že vedení ČT je tak pečlivé i při vymáhání škody na radních ČT, kteří způsobili škodu nezákonným odvoláním dozorčí komise,“ doplnil exmoderátor ČT.

„Co se týče mé budoucnosti, doufám, že brzy pro vás budu mít dobré zprávy,“ dodal Moravec.

Doložku řešil s právníky

Moravec již v polovině března oznámil, že hledá způsob, jak vyřešit situaci kolem konkurenční doložky, kvůli níž by mu Česká televize měla vyplácet náhradu ve výši šesti platů.

Tehdy uvedl, že po rozvázání pracovního poměru v ČT podle svých slov nechce představovat další finanční zátěž pro veřejnoprávní televizi.

Konkurenční doložka mu po dobu půl roku totiž znemožňuje pracovat v konkurenčních médiích. Česká televize jednání v minulosti odmítla komentovat.

Moravec již s právníky řešil, jak se z doložky vyvázat, aby mu televize nemusela nic vyplácet. „Toto jsou skutečně velmi interní informace, které nebudeme zveřejňovat,“ reagoval v minulosti mluvčí ČT Michal Pleskot.

Moravec v březnu na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí.

Tehdy také řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.