Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

„Zasahujeme u pádu člověka z desátého patra bytového domu s podezřením na sebevraždu,“ informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk o neštěstí v ulici Mezi Vodami s tím, že policisté vyšetřují další podrobnosti.
„Na žádost policie zasahovala na místě hasičská jednotka, a to za účelem poskytnutí zástěny a otevření bytu. K tomu byl použitý žebřík a lezecká technika. Dále jsme případ předali policii,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
K případu vyjela i posádka záchranné služby s lékařem a inspektorem. „Probíhala telefonicky asistovaná resuscitace. Po příjezdu záchranky, ale bylo jasné, že osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, a lékařem byla poté konstatovaná smrt,“ řekl redakci mluvčí zdravotnické záchranné služby Karel Kirs.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz