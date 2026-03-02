Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

  18:08aktualizováno  18:25
Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

„Zasahujeme u pádu člověka z desátého patra bytového domu s podezřením na sebevraždu,“ informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk o neštěstí v ulici Mezi Vodami s tím, že policisté vyšetřují další podrobnosti.

„Na žádost policie zasahovala na místě hasičská jednotka, a to za účelem poskytnutí zástěny a otevření bytu. K tomu byl použitý žebřík a lezecká technika. Dále jsme případ předali policii,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který zemřel. (2. března 2026)
K případu vyjela i posádka záchranné služby s lékařem a inspektorem. „Probíhala telefonicky asistovaná resuscitace. Po příjezdu záchranky, ale bylo jasné, že osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, a lékařem byla poté konstatovaná smrt,“ řekl redakci mluvčí zdravotnické záchranné služby Karel Kirs.

