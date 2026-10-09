V klidu vhodil svůj hlas do urny na obecním úřadě první volič hned ve 14:00, který řekl, že spěchá na karate do Liberce. Krátce po dalších lidech vešli do místnosti tři muži, ani jednoho nenašla předsedkyně volební komise Jana Svitáková na seznamu voličů a oznámila jim, že volit nemohou. „Já tady žiju 40 let, můj tatínek tady byl starostou. Tady se nedodržují zákony,“ řekl Tomáš Houdek, jehož jméno figuruje na kandidátce uskupení Hlas obce.
Volit nemohl ani někdejší starosta obce Josef Pok.
„Pan (současný) starosta předpokládá, že ho nebudeme volit, tak nás vyškrtl,“ řekl Houdek. Přivolané policisty žádal, aby zasáhli. Ti to odmítli s tím, že do volebního procesu nemohou zasahovat. Po debatě před úřadem se s muži vrátili do volební místnosti, kde byli přítomni sepsání stížností.
Volby 2026 OBRAZEM
Na seznamu je 147 voličů, celkem 17 je vyškrtnutých. Před čtyřmi lety tehdejší starostka také nechala vyškrtnout několik voličů, předsedou volební komise byl tehdy Oldřich Kozler a ten hlasovat vyškrtnuté voliče nakonec nechal. Volby pak zrušil soud a o půl roku později se konaly nové. Kozler byl ve volební komisi i nyní. „Přišla metodika, jak máme postupovat, podle toho se řídím,“ uvedl.
Starosta David Leitermann (Moldava pro život) řekl, že na úřad přicházeli před volbami neznámí lidé s nově podepsanou nájemní smlouvou a chtěli se stát novými obyvateli Moldavy. V souvislosti s tzv. volebním turismem označil tři adresy, jde podle něj zejména o bývalou rekreační budovu na okraji obce.
„Bývalá podniková chata Báňské stavby v Novém Městě u Moldavy je neobyvatelná ruina. Přízemí tvoří zanedbané staveniště s neomítnutými stěnami, zaprášenými okny a zničenou podlahou. A právě tam se přihlašovali neznámí lidé,“ uvedl.
Budova patří firmě Dessym, kterou vlastní podnikatelé Iveta Boudišová a Jaroslav Pok. Boudišová kandiduje za uskupení Hlas obce. Na úřadě už také dnes odvolila.
„Já tu bydlím od roku 1961, bývalo to tady hezký,“ řekla ČTK a Českému rozhlasu Liselota Grežová. Naznačila, že ve volebním boji jde podle ní o volné pozemky. K volbám chodí pravidelně. Další voliči dění na Moldavě před novináři příliš komentovat nechtěli. Lidé předpokládají, že věc skončí stejně jako před čtyřmi lety u soudu.
Komunální volby v Ústeckém kraji
výsledky v okresních městech