„Získat ocenění Slnko v sieti za nejlepší seriál je pro nás obrovský úspěch, satisfakce a radost. Velice si vážíme podpory akademiků a diváků a děkujeme celému tvůrčímu týmu za mimořádné nasazení a profesionalitu,“ uvedla producentka společnosti CANAL+ Lada Dobrkovská.
Zároveň doplnila, že tvůrce těší úspěch seriálu v Čechách a na Slovensku a zároveň skutečnost, že rezonuje i v zahraničí.
„Po loňských premiérách v Belgii, Nizozemsku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku nás letos čeká uvedení ve Francii, což potvrzuje jeho mezinárodní potenciál,“ připomněla Dobrkovská.
Za úspěchem třídílné minisérie stojí producent Vratislav Šlajer, režisér a producent Lukáš Hanulák a scenárista Štefan Titka.
Napínavý příběh ze zákulisí vysoké politiky, tajných služeb a investigativní žurnalistiky ve střední Evropě zaujal autenticitou, aktuálností i vizuálně působivým zpracováním a potvrdil ambici produkce CANAL+ přinášet divákům kvalitní původní tvorbu s mezinárodním přesahem.
Po boku Miroslava Donutila v roli prezidenta a Jana Révaie jako investigativního novináře v seriálu hraje i mladá polská herečka Eliza Rycembelová v roli online pátračky. V seriálu dále hrají Klára Issová, Beáta Kaňoková, Ivana Andrlová, David Matásek, Vladimír Kratina, Zdeněk Junák nebo Kryštof Bartoš.
Premiéru měl Moloch 27. května 2025 na platformě CANAL+. V témže roce byl v mezinárodní premiéře uveden v Belgii, Nizozemsku, Maďarsku, Polsku a Rumunsku a letos bude představen také ve Francii. Třídílný seriál Moloch je dostupný na streamovací platformě CANAL+ v České republice a na Slovensku, kde se stal nejsledovanější sérií loňského roku.