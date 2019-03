Monika Babišová se s Melanií Trumpovou setká dvakrát. První dáma USA ji pozvala i na předávání cen

Washington (od zvláštního zpravodaje) Manželka českého premiéra Monika Babišová, která jej doprovází na cestě do USA, se během jednoho dne setká s první dámou Melanií Trumpovou dvakrát. Vyplývá to z tzv. „dámského“ programu cesty.

Hlavní setkání se odehraje ve čtvrtek před dvacátou hodinou středoevropského času v Bílém domě. Donald Trump se svou manželkou přivítá manžele Babišovy u jižního sloupoví své rezidence. Oba páry by pak spolu měly strávit přibližně 20 minut. Poté začnou jednat obě delegace a Melanie Trumpová s Monikou Babišovou se vypraví do Západního křídla Bílého domu, kde zůstanou u čaje do konce jednání.

Utajený dárek

Manželé Babišovi zatím tají, jaký dárek mají pro první pár Ameriky. Sám Andrej Babiš se nechal slyšet, že to nebude ani české sklo, ani golfové hole. Není vyloučeno, že nápad vzešel z ankety, který uspořádal na sociální síti Facebook.

Obě dámy se ale ve čtvrtek uvidí už dříve. Melanie Trumpová totiž pozvala manželku českého premiéra na dopolední předávání Mezinárodních cen pro odvážné ženy, které uděluje ministerstvo zahraničí ženám z celého světa, které se zasloužily o propagaci práv žen.

Na středečním programu Moniky Babišové je návštěva traumatologického a protetického centra, které se věnuje válečným veteránům, a oběd s filantropkou a lékařkou Janou Švehlovou, manželkou vnuka prvního československého premiéra Antonína Švehly. Prohlédne si také galerii Katzen Arts Center, kde je aktuálně výstava Jiřího Koláře, a navštíví charitativní organizace Boys and Girls Clubs of Amerika. Spolu se svým manželem večer zavítá na zápas Washinton Wizards, celku basketbalové NBA, ve kterém už třetí sezónu hraje nejlepší český basketbalista současnosti - rozehrávač Tomáš Satoranský.