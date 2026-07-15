Dva Češi zemřeli při výstupu na Mont Blanc, třetí člen výpravy je zraněný

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  15:24aktualizováno  15:51
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi, sdělili francouzští četníci z Chamonix specializovaní na operace v Alpách (PGHM). Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle informací České asociace horských vůdců (ČAHV) byl jednou z obětí horský vůdce, další dva členové výpravy byli jeho klienti.

České ministerstvo zahraničí informaci zatím prověřuje. „Teď mi to píplo a zatím tedy žádné informace nemáme. Musíme to věřit na konzulárním úřadě,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva Adam Čörgő.

Zástupce PGHM uvedl, že nehoda se odehrála na jedné z tradičních stezek využívaných k výstupu na nejvyšší horu Francie v kuloáru u hory Goûter.

Podle Christiana Trommsdorfa z Francouzské asociace horských vůdců (SNGM) zemřeli dva Češi kolem 03:00 při pádu kamenů. Na stejném místě, kde je pád kamenů poměrně častý, se podle něj stalo již několik nehod.

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