České ministerstvo zahraničí informaci zatím prověřuje. „Teď mi to píplo a zatím tedy žádné informace nemáme. Musíme to věřit na konzulárním úřadě,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva Adam Čörgő.
Zástupce PGHM uvedl, že nehoda se odehrála na jedné z tradičních stezek využívaných k výstupu na nejvyšší horu Francie v kuloáru u hory Goûter.
Podle Christiana Trommsdorfa z Francouzské asociace horských vůdců (SNGM) zemřeli dva Češi kolem 03:00 při pádu kamenů. Na stejném místě, kde je pád kamenů poměrně častý, se podle něj stalo již několik nehod.