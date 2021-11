Morava přitvrzuje proti viru. Kraje ve východní polovině republiky plánují omezení ‚běžného života‘

Nejhorší je situace na východě republiky. Zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) už v úterý oznámil, že jeho kraj čeká od příštího týdne stopka společenskému životu – veškeré hromadné akce s účastí více než 100 lidí se nejméně na čtrnáct dní zrušily. Utáhnout šrouby se chystají i další regiony.



„Vedení krajské hygienické stanice požádáme, aby vyhlásilo omezení konání hromadných akcí,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Jen za úterý přibylo na severu Moravy rekordních tři tisíce nakažených. Podle Vondráka je potřeba reagovat, chce zrušit zejména konání vánočních trhů, jež lákají davy, což viru usnadňuje šíření infekce.

Za omezení sociálních kontaktů pléduje i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL), v tom smyslu opakovaně apeluje na občany. V nemocnicích na jihu Moravy nyní leží přes 900 pacientů s covidem, 150 z nich je na JIP. „Půjde-li to takto dál, dostaneme se přes hranu,“ řekl Grolich s tím, že dokonce může být hůř než při jarní vlně covidu. Nemocnice Vyškov včera vyhlásila stav krajní nouze, protože vyčerpala všechna lůžka a není schopná vytvořit nové kapacity – nemůže tak garantovat očekávaný rozsah a kvalitu poskytované péče. Ke stejnému přikročil i špitál v Kyjově.

K výzvě, aby lidé co nejvíce omezili setkávání, se připojil i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), důraz kladl zejména na seniory starší 60 let, ti by dle něj neměli nejméně deset dní nikoho navštěvovat. „Čelíme variantě delta, která je extrémně rychle přenosná,“ uvedl. Zároveň doplnil, že požádá starosty v regionu, aby zvážili zrušení hromadných akcí – zejména konání adventních trhů. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) napsal, že v případě nutnosti přistoupí k podobnému kroku jako jeho kolega ze Zlínského kraje.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) hodlá spolu s hygieniky oslovovat pořadatele velkých akcí. „Prozatím jsme se domluvili, že budeme apelovat na pořadatele, aby pořádně dohlédli na dodržování opatření,“ řekl. Důraz klade na kontroly nošení respirátoru během akce, nikoliv pouze u vstupu. Jako příklad zmínil hokejové zápasy – organizátoři by měli jednou za čas v rozhlase upozornit na povinnou ústenku.

Úplnou stopku pro hromadné akce na „svém“ území Červíček zatím neplánuje. Na rozdíl od východní poloviny republiky je na tom situace v „jeho“ kraj klidnější, je třetí nejméně postižený region. „Možná přistoupíme k tomu, že na veřejných akcích zakážeme prodej alkoholických nápojů,“ upřesnil Červíček.

Pražský magistrát kvůli pandemii zrušil kulturní program na adventních trzích na Staroměstském náměstí včetně slavnostního rozsvěcení stromu. Epidemická situace v Praze nebyla ke včerejšku tak kritická jako na Moravě, i proto metropole nabídla, že se postará o část pacientů z tamních přetížených nemocnic, dnes jich má být převezeno devatenáct.



Středočeský kraj včera hlásil, že má vše pod kontrolou. „Se situací si zatím dokážeme poradit,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková (STAN).

O utlumení společenského života v tom kterém kraji nerozhoduje jeho hejtman, nýbrž krajští hygienici. Hejtmanství to může jen navrhnout, schválení je na hygienicích. Mnozí hejtmani by si přáli, aby za záchranou brzdu zatáhla vláda a omezila akce celorepublikově, v rámci platného pandemického zákona tak může učinit i bez nouzového stavu. „Nerozumím, proč v této vlně vláda ani hygiena nejedná,“ diví se Grolich. Většina hejtmanů žádá o změny v pandemickém zákoně, aby měli v ruce větší pravomoci a na svém území mohli jednat okamžitě. „My aktuálně nemáme možnost do schvalování nijak vstupovat, víceméně jsme diváci v první řadě,“ řekl Vondrák.