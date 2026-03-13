Moravec nechce šest platů z ČT. S právníky řeší, jak zrušit konkurenční doložku

Konkurenční doložka mu po dobu půl roku znemožňuje pracovat v konkurenčních médiích. Česká televize jednání odmítla komentovat.
Při jednáních o ukončení zaměstnání Václav Moravec podle svých slov navrhoval odchod bez konkurenční doložky, vedení ČT na to ale nepřistoupilo. Nyní podle něj s právníky řeší, jak se z doložky vyvázat, aby mu televize nemusela nic vyplácet. „Toto jsou skutečně velmi interní informace, které nebudeme zveřejňovat,“ reagoval mluvčí ČT Michal Pleskot.
Výplatou konkurenčních doložek se před časem zabývala také Rada České televize. Její dozorčí komise konstatovala, že doložky představují pro televizi finanční zátěž.
„Oslovil jsem vedení ČT, že nechci ani korunu od koncesionářů po 9. březnu. Nyní to řeší moji právníci. Návrh dohody ode mě padl,“ uvedl Moravec. Pro část koncesionářů je podle něj citlivé, aby byl moderátor dalších šest měsíců placený. „Pro mě je klíčové najít s právníky cestu, abychom nedávali záminku části veřejnosti útočit na ČT,“ dodal.
Co bude dělat dál, zatím neměl čas řešit. Po oznámení svého odchodu z České televize ho podle jeho slov oslovilo několik velkých mediálních domů a pravděpodobně příští týden s jejich zástupci povede rozhovory. Zvažuje ale také variantu, že by se nenechal zaměstnat a vydal se nezávislou cestou.
Moravec v neděli na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce oznámil, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí. Řekl, že předtím několik týdnů čelil tlaku. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný. Podle Moravce šlo o nejméně špatné řešení a pro své rozloučení na konci pořadu zvolil minimalistickou variantu.