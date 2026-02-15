V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Nový sníh v sobotu ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.
V dalších částech Česka v noci tolik nesněžilo, v jihovýchodní polovině území napadlo většinou od poprašku do pěti centimetrů sněhu, uvedl ČHMÚ. V neděli bude sněžení nebo sněhové přeháňky během dne ustávat, večer se obloha vyjasní. V pondělí se podle meteorologů sněžení vrátí, v jihozápadní polovině území se přechodně vyskytnou i smíšené nebo dešťové srážky.
V Moravskoslezském kraji následky sněžení dočasně uzavřely poblíž Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku silnici I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. „Na 61. kilometru došlo vlivem počasí k pádu stromu na dráty elektrického vedení a následně zlomení stožáru elektrického napětí a jeho pádu na komunikaci,“ řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Od půlnoci do rána policie podle ní v souvislosti s klimatickými podmínkami přijala 16 oznámení o dopravních nehodách.
Moravskoslezští hasiči na sociální síti X uvedli, že od sobotních 18:00 do dnešních 06:00 měli v souvislosti s počasím 18 zásahů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy na silnicích a pomáhali při komplikacích v dopravě, které způsobilo husté sněžení. Vyjížděli také k dopravním nehodám, třeba autům mimo silnici. V péči zdravotníků skončila podle Jirouškové řidička, která v Metylovicích na Frýdecko-Místecku dostala s vozidlem smyk a sjela mimo vozovku.
Sněhové jazyky se podle silničářů tvořily na Opavsku, ale třeba i ve výše položených oblastech na východě Čech nebo Olomouckého a Zlínského kraje. Jinde v Česku byly ráno hlavní tahy po chemickém ošetření mokré, někde ještě mohly zbytky sněhu zůstávat. Na silnicích ve vyšších polohách byl ráno místy rozbředlý uježděný sníh.