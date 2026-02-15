V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Autor: ,
  10:07
Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval.
Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu (14. února 2026) | foto: Jan Smekal iDNES.cz

Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...
Zimní počasí se vrací do Moravskoslezského kraje, náledí komplikuje dopravu...
Sněhová nadílka v Moravskoslezském kraji, někde napadlo až 15 cm sněhu (14....
Sníh na Brněnsku (15. února 2026)
35 fotografií

Nový sníh v sobotu ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.

V dalších částech Česka v noci tolik nesněžilo, v jihovýchodní polovině území napadlo většinou od poprašku do pěti centimetrů sněhu, uvedl ČHMÚ. V neděli bude sněžení nebo sněhové přeháňky během dne ustávat, večer se obloha vyjasní. V pondělí se podle meteorologů sněžení vrátí, v jihozápadní polovině území se přechodně vyskytnou i smíšené nebo dešťové srážky.

V Moravskoslezském kraji následky sněžení dočasně uzavřely poblíž Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku silnici I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. „Na 61. kilometru došlo vlivem počasí k pádu stromu na dráty elektrického vedení a následně zlomení stožáru elektrického napětí a jeho pádu na komunikaci,“ řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Od půlnoci do rána policie podle ní v souvislosti s klimatickými podmínkami přijala 16 oznámení o dopravních nehodách.

Moravskoslezští hasiči na sociální síti X uvedli, že od sobotních 18:00 do dnešních 06:00 měli v souvislosti s počasím 18 zásahů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy na silnicích a pomáhali při komplikacích v dopravě, které způsobilo husté sněžení. Vyjížděli také k dopravním nehodám, třeba autům mimo silnici. V péči zdravotníků skončila podle Jirouškové řidička, která v Metylovicích na Frýdecko-Místecku dostala s vozidlem smyk a sjela mimo vozovku.

Sněhové jazyky se podle silničářů tvořily na Opavsku, ale třeba i ve výše položených oblastech na východě Čech nebo Olomouckého a Zlínského kraje. Jinde v Česku byly ráno hlavní tahy po chemickém ošetření mokré, někde ještě mohly zbytky sněhu zůstávat. Na silnicích ve vyšších polohách byl ráno místy rozbředlý uježděný sníh.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.