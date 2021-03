V Česku započaly mezi okresy policejní kontroly. Z dříve problémových regionů naopak stálá stanoviště zmizela

Ostrava Policie v Moravskoslezském kraji v pondělí začala kontrolovat, jestli lidé dodržují nová protiepidemická opatření omezující volný pohyb mezi okresy. Hranice okresů lze od pondělka překročit kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Policie kontroluje při cestách mezi okresy nejen řidiče, ale například i cestující z vlaků či autobusů.

Má přes 100 kontrolních stanovišť, na kterých hlídkuje několik stovek policistů. ČTK to řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Na kontrolách v Moravskoslezském kraji se podílejí různí policisté. Do opatření se tak zapojila například pořádková, cizinecká či dopravní policie, ale třeba i služba kriminální policie a vyšetřování. „V silničním provozu se hlídky zaměřují nejen na páteřní komunikace, ale i na silnice nižších tříd či železnice,“ uvedla Jiroušková.

V celé republice od půlnoci začala kvůli zhoršování epidemie koronaviru platit další omezení, zpřísnila se pravidla pro volný pohyb lidí, zavřely se školky a zbývající otevřené školy a také další obchody a provozovny služeb.

Už od rána lidé na sociálních sítích sdílejí místa, kde policisté nové nařízení kontrolují. Mnozí se také dotazují, kde je možné se policejním hlídkám vyhnout. Někteří poukazovali na to, že kvůli kontrolám vznikaly kolony, například na silnici mezi Ostravou a Havířovem. Policie ale odmítá, že by důvodem kolon byly policejní kontroly. Podle Jirouškové je například dopravní situace mezi Ostravou a Havířovem v ranní špičce i jindy obvykle problematická. „Musíme se důrazně ohradit, není to z důvodů kontrol,“ řekla ČTK mluvčí.

Policie zatím kontroluje bez pomoci vojáků. Od úterý by ale v celé zemi mělo s dohledem nad dodržováním nových restrikcí proti šíření koronaviru pomáhat 3834 vojáků a 270 příslušníků Celní správy. Dohromady má být na kontroly nasazeno přes 30 000 lidí, uvedl v neděli náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Policisté mají v Česku hlídkovat na významných dopravních tepnách na 500 stanovištích, která policie vytipovala. Přísnější opatření mají podle pátečního rozhodnutí vlády platit do 21. března.

Kontroly v problémových regionech zmizely

Z hranic dosud uzavřených okresů Sokolov a Cheb v noci na pondělí zmizely stálé policejní kontroly. Po dvou týdnech karantény se režim kontrol změní na namátkové, budou ve stejném režimu jako ode dneška v celé České republice. Dnes nechá policie z původních kontrolních bodů odstranit i dopravní značení, zjistila ráno ČTK.

Ještě kolem 7:30 byly například na dálnici D6 u Jenišova, na hranici sokolovského a karlovarského okresu dopravní značky směřující vozidla do jednoho pruhu. Policejní hlídky už ale auta nekontrolovaly. S fyzickou likvidací stanovišť se začalo okolo 8:00 ráno.

Místo předvídatelných hlídek na hranicích okresu budou ale muset počítat řidiči s kontrolami kdekoli. V pondělí ráno například stála policejní hlídka u čerpací stanice Benzina mezi Sokolovem a Karlovými Vary.

Dva týdny uzavřené okresy Sokolov a Cheb střežilo na 300 policistů, a to jak z Karlovarského, tak z jiných krajů. Obvykle během jednoho dne vrátili i několik set aut, jejichž osádka nesplňovala podmínky pro překročení hranic okresů, například lidé jeli za nákupy, rekreací nebo za známými.

Od pondělní půlnoci ale přísnější opatření platí v celé České republice, lidé se mají až na výjimky pohybovat pouze v rámci svého okresu. Jeho hranice lze ode dneška překročit kvůli cestě do práce, k lékaři nebo na úřad. Povoleny nejsou ani návštěvy blízkých, a to ani v jednom okresu. Přísnější jsou pravidla i u ochranných prostředků, na místech s větší koncentrací lidí už nejsou povoleny dvě roušky, ale je nutný respirátor.