„Od skalního masivu se odlomila skalní stěna o přibližné ploše 10 x 8 metrů. Ráno místo řícení posuzovali geologové z brněnské České geologické služby a podle nich lze očekávat pokračování řícení na viditelné trhlině,“ uvedl Antonín Tůma ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras.
Vznik trhliny je podle expertů dán změnami počasí a změnami teplot, kdy do puklin přitéká voda a následně zmrzne, takže vzniklý led skálu trhá.
Předpokládá se, že se v tomto místě odlomí další skalní blok minimálně o ploše 100 metrů čtverečních. Pokud by se tento masiv sám nezřítil, přišly by podle vedoucího CHKO Dominika France nejspíš na řadu odstřely.
I když se pracovníci CHKO snaží kontrolovat všechny skály, nemohou u žádné zaručit, že se zrovna z nich něco neulomí. Lidé musí být všude opatrní. „Sem tam padají kameny v Moravském krasu pořád, ale rozsah tohoto závalu je mimořádný,“ poznamenal Franc.
Cesta je uzavřena až do odvolání v úseku od Punkevních jeskyní, které jsou návštěvníkům zpřístupněné i teď v zimě, ke křižovatce pod Salmovou stezkou, tedy cestou, kudy lidé sejdou z pěšiny od propasti na hlavní cestu Pustým žlebem.
Jde o úsek dlouhý zhruba 700 metrů, obchozí trasa od propasti k jeskyním je možná po žluté turistické značce mezi Macochou a Skalním Mlýnem. Tato cesta měří přes čtyři kilometry.