Rodinné foto u aut odhozených tornádem. Oběti katastrofy si stěžují na lovce senzací, na místo vozí děti i drony

HODONÍNSKO, BŘECLAVSKO Dobrovolníky, co by pomohli odklidit suť po řádění tornáda, vyhlížejí místní toužebně, mnohem méně rádi ale vidí jedince, kteří si z jejich neštěstí udělali turistiku. Do zničených obcí na jihu Moravy od prvního dne po tragédii přijíždějí zvědavci.

V postižených obcích ubyli dobrovolníci. Chceme je tady, lidi jsou zoufalí, říká koordinátorka „Celé rodiny, i s malými dětmi. Fotili se u vyvrácených stromů, u aut pohozených jedno na druhém, jako by se kochali. Já to nechápu,“ popsala pro web Lidovky.cz paní Vladislava, která bydlí v Hodoníně kousek od zoo a psího útulku, kde ničivý vichr řádil také. Jejímu domovu se zkáza vyhnula, nad místní částí Bažantnice se stočila k Lužicím. Největší zásah schytal pás obcí mezi Břeclaví a Hodonínem, například hned přilehlé Lužice. „Nemám teď o takových lidech zprávy, převažují nám tu dělníci. Horší to bylo jednoznačně bezprostředně poté,“ řekl pro Lidovky.cz Jakub Buchta, místostarosta Lužic, obce, kam se ještě v pátek nedalo dovolat, nefungovala elektřina ani sítě. Přátelé a rodiny z okolí nevěděli, zda jsou jejich blízcí v pořádku, hasiči žádali, aby se do nebezpečné oblasti nikdo zbytečně netrousil, ale čumilové se stejně objevili.

Úbytek přímých fyzických návštěv potvrzuje také starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut. Přičítá to počasí. „První dny to bylo horší. Teď už jsou lidé líní, jsou moc velká vedra. Žádné pitomce s foťákama už tu nevidíme,“ sdělil webu Lidovky.cz. Zájemci o exkluzivní fotografii následků tornáda přišli i na vzdálený způsob, jak zasaženou oblast zmapovat, záchranáři zaregistrovali, že kromě oblaků se nad nimi táhnou také drony. Do práce se pletou integrovaným složkám podobně jako osobně přítomní turisti. „Objevila se celá řada aktivistů, kteří nad tímto územím využívají různé letecké prostředky. Od pondělí je vzdušný prostor nad celou oblastí uzavřen pouze pro složky ministerstva vnitra, armády a leteckou záchrannou službu,“ ohlásil vyklizení vzdušného prostoru šéf jihomoravský policistů Leoš Tržil.