Rusko poslalo do Prahy pro vyhoštěné diplomaty ‚Putinův‘ iljušin. Velký speciál pojme přes 400 lidí

Praha Navzdory původním spekulacím, že vyhoštění ruští diplomaté odletí zpátky do Moskvy pravidelnou linkou Aeroflotu, pro ně už do Prahy míří ruský vládní speciál. Přistát na Ruzyni by měl okolo 14:30.

Letiště Praha má již plánovaný přílet ruského vládního speciálu potvrzený. „Mohu sdělit, že ten speciál máme nahlášený. Další informace ale zatím poskytnout nemohu,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí společnosti Klára Divíšková. Iljušin Il-96 s registrační značkou RA-96017, který při cestách používá také ruský prezident Vladimir Putin, odstartoval z moskevského letiště Vnukovo krátce po poledni středoevropského času. V Praze má přistát okolo půl třetí odpoledne a odletět o dvě hodiny později.

Babiš: Vyhostili jsme všechny ruské agenty. Dokument o Vrběticích jsem dostal v pátek a chci, aby byl odtajněn Původně se přitom spekulovalo, že 18 vyhoštěných ruských diplomatů a jejich rodiny odveze ruský národní dopravce Aeroflot. Na pravidelnou linku z moskevského Šeremeťjeva do Prahy a zpět měla proto aerolinka nasadit velkokapacitní Airbus A330 oproti menšímu Airbusu A320. Nakonec však z těchto plánů sešlo a obvyklý stroj Aeroflotu s registrací VP-BIJ opustil Prahu ve 12:50 místního času. Na jakém terminálu pražského letiště širokotrupý letoun Iljušin, který v klasické konfiguraci pojme až 435 cestujících, vyhoštěné diplomaty vyzvedne, zatím není jasné. Opustit Českou republiku však diplomaté s rodinami musí do dnešní půlnoci. O víkendu to oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) poté, co oznámili, že za vrbětickým výbuchem je ruská rozvědka. Hamáček: Rozbili jsme rezidentury ruských tajných služeb u nás. Bulhaři pátrají po stejném agentovi Podle Hamáčka všichni vyhoštění Rusové pracují pro tajné služby. „Rozbili jsme tím rezidentury ruských tajných služeb SVR a GRU u nás. U každého ze seznamu vyhoštěných Rusů mohou naše služby dokázat a potvrdit jejich příslušnost k ruským zpravodajským službám. Jsou to lidé, kteří vedli zpravodajské operace,“ řekl vicepremiér Jan Hamáček v rozhovoru pro Lidovky.cz. Rusko v reakci vyhostilo 20 pracovníků české ambasády v Moskvě. Do Prahy by měli dorazit v pondělí večer. Česká republika pracuje na vyslání vlastního vládního speciálu a zároveň zvažuje odvetný krok na ruskou reakci.