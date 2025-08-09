Bourání mostu kompletně uzavřelo dálnici D7 u letiště, řidiči musí jinudy

  20:41aktualizováno  20:41
Sledujte objízdné trasy, po dálnici D7 u ruzyňského letiště od večera řidiči neprojedou. Uzavírka souvisí s demolicí staré letištní lávky hned na 1. kilometru dálnice. Plně se dálnice otevře znovu až v neděli před polednem.
Dálnici D7 čeká v tomto víkendu kompletní uzavírka kvůli demolici lávky. (6. srpna 2025) | foto: ŘSD

Dálnice se na 1. kilometru uzavřela v sobotu ve 20 hodin, otevřená bude v neděli kolem 10. hodiny.

„Výstavba nové lávky, která je od té původní vzdálena asi deset metrů směr Slaný, hodně pokročila. Nosná konstrukce již byla dokončena. Následovat budou zátěžové zkoušky, osazení lávky letištní technikou a její test. Zprovoznění nové lávky předpokládáme do dvou týdnů,“ řekl k výstavbě mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Objízdná trasa pro osobní auta v obou směrech a nákladní vozidla ve směru na Chomutov povede od exitu 12 dálnice D6 po silnici I/61 k exitu 7 na dálnici D7. Nákladní auta ve směru na Prahu odbočí ze silnice I/7 na Slaný a po silnici I/16 pojedou k nájezdu na D6 na 38. kilometru u Řevničova.

