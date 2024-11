Most u Kláštera Hradiště je po zátěžové zkoušce, otevře se v půlce listopadu

Nový most nahradil přemostění z konce 80. let minulého století, které bylo v havarijním stavu. S délkou zhruba 300 metrů patří most k jednomu z nejdelších ve Středočeském kraji.

„Problematická byla především statika krajních nosníků, most však trpěl i dalšími neduhy, které jsou v případě mostů z 80. let časté,“ uvedlo na webu město Mnichovo Hradiště.

Silnice II/268 spojuje Mimoň na Českolipsku s Mnichovým Hradištěm, denně po ní jezdí tisíce aut. Kvůli stavebním pracím museli řidiči téměř dva roky využívat objízdné trasy přes centrum Mnichova Hradiště. Práce začaly v listopadu 2022, za 174 milionů korun je provedla společnost OHLA ŽS.