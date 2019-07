Most Legií má trhliny v jedné z opěr a do mostu zatéká. Vliv na nosnost ale závady nemají

Praha Největší slabinou pražského mostu Legií je izolace a voda tak poškozuje jeho konstrukci. Také má trhliny v jedné opěře. Vážné závady, které by měly vliv na nosnost, ale most nemá. Vyplývá to z výsledků diagnostiky, kterou ve středu představili zástupci Technické správy komunikací (TSK) a ředitel firmy Pontex Václav Hvízdal. Most je na sedmiškálové stupnici, kdy sedm je nejhorší stav, označen číslem pět.

Oprava by měla začít do pěti let. Diagnostické práce zahájila TSK loni v květnu. Most Legií je čtvrtým nejstarším v Praze a pochází z roku 1901.

„Most je z hlediska únosnosti v dobrém stavu. Horší je to s tím stavebním stavem,“ řekl Hvízdal.

Potápěčský průzkum ukázal, že zdivo z žulových bloků a kamenů je v dobrém stavu. V horším stavu je ale nosná konstrukce, neboť most má nefunkční izolaci a voda poškozuje a vyplavuje spárovou maltu zdiva. „I přesto má most stále dostatečnou únosnost pro bezpečný provoz,“ uvedl Hvízdal. Do mostu podle šéfa TSK Jozefa Sinčáka zatéká po celé jeho délce a hydroizolace bude muset být kompletně vyměněna.

Zatěžovací zkoušky ukázaly velmi malý pohyb mostu. Naopak, násobně větší byly odchylky od normálního stavu při měření při změnách teplot. „Je vidět, že je namáhán teplotou a je to pro něj větší zatížení než to z dopravy,“ řekl Hvízdal.

TSK nyní začne sledovat stabilitu stožárů osvětlení, bude měřit deformace mostu, teploty a napětí pilířů a kleneb.

Oprava mostu začne do pěti let. Při ní bude vyměněna zmíněná hydroizolace, zesíleny poškozené opěry a zdi. Opraveny budou všechny litinové stožáry veřejného osvětlení. Během rekonstrukce bude most úplně uzavřen. Pro pěší bude fungovat provizorní lávka.

Správa již zahájila podle Sinčáka přípravné práce na opravu mostu a v následujících několika měsících vypíše TSK výběrové řízení na projektanta opravy. Součástí tohoto projektu pak budou také dopravní opatření.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha aktuálně řeší také opravu Libeňského mostu, jehož rekonstrukce má začít letos opravami některých částí. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha chystá i diagnostiku Barrandovského nebo lanového mostu na Jižní spojce.