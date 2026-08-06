Na jezeře Most našli tělo muže pohřešovaného po bouřce, hledání druhého pokračuje

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  8:24aktualizováno  8:24
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Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Policisté našli tělo osmadvacetiletého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Tělo našli ve středu večer. Po druhém muži stále pátrají. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychologickou podporu a pomoc.

Při silné bouřce, která se přehnala v úterý pozdě odpoledne Ústeckým krajem, zůstala na jezeře šestičlenná skupina paddleboardistů. Kvůli silnému větru se nemohla dostat ke břehu.

Čtyři lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí, dva lidé ale podle prvotních informací spadli do vody.

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

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Na pátrání se podílejí potápěči a poříční policie. Kvůli pátrání není jezero uzavřené, koupání v něm je na vlastní nebezpečí.

Na jezeře bylo i celou středu mnoho lidí. A také ve středu odpoledne se přehnala Mosteckem znovu silná bouřka. Opět byli při ní na vodní ploše paddleboardisti. Dva museli policisté, kteří v tu dobu pátrali po pohřešovaných, zachraňovat.

Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by se v Ústeckém kraji i dnes mohly objevit bouřky, teploty budou o něco nižší než dosud, vystoupají nejvýše na 33 stupňů Celsia.

Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Od otevření patří mezi oblíbená místa rekreantů i turistů, konalo se u něj několik velkých akcí, o uplynulém víkendu to byl hudební festival.

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