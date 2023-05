Muž viněný ze smrti dítěte v Mostě jde do vazby, stíhán je i druhý z dvojice

Muž, kterého k soudu přivedla eskorta oděného do policejní košile, putuje do vazby mimo jiné kvůli obavám, že by mohl uprchnout.

„Obviněný před soudem vyjádřil lítost. Dále odmítl vypovídat,“ sdělil po zasedání soudu státní zástupce Dan Anděl.

„Je mu to velice líto, jednalo se o nešťastnou událost. Je připraven čelit důsledkům svého jednání,“ uvedl obhájce obviněného Daniel Volák s tím, že jeho klient nebude proti rozhodnutí soudu podávat stížnost.

Tragická událost se stala v mostecké Rozmarýnově ulici v blízkosti tamní základní školy. Muži se podle svědků nejprve pohádali. Jeden z nich držel v náručí malé dítě, když na něj druhý zaútočil nožem. Zasáhl však chlapce, který bodnořeznému zranění na místě podlehl.

Policie podezřelého z útoku viní ze tří trestných činů. Kvůli jeho výpadu s nožem vůči druhému muži z pokusu o vraždu, kvůli smrtelnému zranění dítěte z usmrcení z nedbalosti a poté ještě z nebezpečného vyhrožování. Za stávající právní kvalifikace mu hrozí až 18letý trest odnětí svobody.

Podle lidí z okolí dítě nesl jeho otec. Útočník pak byl přítel matky malého chlapce, jak dnes sdělil žalobce Anděl. Potvrdil také, že jednal pod vlivem drog.

Policisté po události zadrželi i druhého muže, později ho propustili na svobodu. Následně ho obvinili z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. „V případě soudem uznané viny hrozí nyní obviněnému až dvouletý trest,“ sdělil portálu iDNES.cz krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Bližší informace odmítl sdělit.