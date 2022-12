Zvážil bych prodloužení těžby. Mostu by neublížila, říká primátor Paparega

Mosteckým primátorem jste už potřetí za sebou. Jak se za dobu vašeho vládnutí město změnilo?

Zdá se mi to až neuvěřitelné, že to je už osm let, co jsem se funkce poprvé ujal. Most se rozvíjí a doufám, že to tak vidí i naši voliči. Za uplynulé roky jsme udělali významné investice v rámci centra města, pustili jsme se do rekonstrukce a obnovy městského majetku, který tady v minulých letech chátral. Před osmi lety například vůbec nebylo jasné, jestli se rozeběhne projekt jezera Most. Tehdy se jezero sice napouštělo, probíhaly i rekultivace, ale bylo potřeba rozjet projekty na rozvoj jezera a jeho okolí. Jsem opravdu rád, že konkrétně tohle se nám povedlo. Jezero se otevřelo v loňském roce a troufnu si tvrdit, že je fenoménem našeho města.

Most býval vnímán jako šedivé město s doly za „zády“ a problematickým složením obyvatel. Posunuli jste se i tady?

Už dávno neplatí, že jsme šedivým městem, spíše naopak. Máme hezké zelené město, které se pomalu rozvíjí. Sociální situace je ale velkým problémem nejen našeho města. Ještě před pár lety býval Most vítězem ankety s největší nezaměstnaností v republice. Teď už ty nejvyšší příčky neatakujeme, což je známka toho, že se situace zlepšila, se sociálními problémy ale bojujeme pořád. Bohužel máme velmi omezené možnosti řešení. Velký problém vidím v privatizaci bytového fondu před mnoha lety. Záměr dát byty do vlastnictví obyvatel města byl asi správný, nastavené privatizační podmínky ale nebyly dokonalé. Daly možnost mnoha spekulantům, aby byty skupovali ve velkém, začali s nimi kšeftovat a obsazovat je lidmi z celé republiky. Většina z přistěhovalých obyvatel není adaptabilní a soužití s nimi není jednoduché. Nepomáhá nám ani nastavená legislativa. Chceme navrhnout nějaká řešení, s nimiž půjdeme za ministrem práce a sociálních věcí. Snad někdo konečně pochopí, o jakých problémech mluvíme.

Je řešením byty znovu vykoupit?

Ano, je to jedna z variant, kterou chceme jít. Byty už vykupujeme, pro letošní rok jsme na ně vyhradili 50 milionů korun a chceme v tom pokračovat. Současná situace na realitním trhu, kdy ceny nemovitostí rostou, nám moc naproti nejde.

Jaké investice vás v příštích čtyřech letech čekají?

Už po našem nástupu do vedení města jsme chtěli získat do městského majetku budovy v centru města, které tehdejší zastupitelstvo včetně kulturního domu Repre prodalo. Podařilo se nám ho získat zpátky a řešíme co s ním. Máme připravený projekt na jeho celkovou revitalizaci a rekonstrukci.

To asi nebude zrovna levná záležitost. Co tedy v „kulturáku“ bude?

Levné to skutečně nebude. Předpokládaná cena rekonstrukce se pohybuje kolem jedné miliardy korun. Naším záměrem je dostat do centra zpátky život. Chceme sem přestěhovat knihovnu, vybudovat kvalitní kino, které v Mostě chybí. V tuto chvíli máme všechna potřebná povolení a rekonstrukce může začít. V případě stěhování knihovny jsme se setkali s velkou vlnou kritiky. Je nám vyčítáno, že současná budova knihovny je unikátní. Neumím si ale představit, že Repre sice opravíme, ale nenajdeme pro ně využití. Těsně před volbami se nám podařilo získat dotaci ve výši 360 milionů korun na přestěhování knihovny a o další finance z národního plánu obnovy budeme usilovat. Doufám, že během tohoto funkčního období dotáhneme rekonstrukci do zdárného konce.

Knihovnu přestěhujete, jak její budovu využijete?

Pár variant máme, ať už to je nápad na technický park nebo vytvoření zázemí pro mladé, kteří nemají kde ve městě trávit volný čas. V úvahu přichází i herna pro maminky s malými dětmi. Projektů může být víc. Rozhodně nejsme ve fázi, že budovu knihovny zbouráme. V rozpočtu máme finance na projekt na výměnu pláště budovy, protože ta budova má své roky a je velmi energeticky náročné ji provozovat. To může být signál pro ty, kteří pochybují o dalším využití knihovny.

Asi nejvíce používaným slovem jsou letos úspory. Jaké čekají Most?

Ceny elektřiny máme zastropované do konce letošního roku. Je otázkou, jak dlouho ceny na téhle úrovni vydrží. Věřím, že se naplní prognózy odborníků a příští rok začnou klesat. Na úsporách jsme začali pracovat bez ohledu na to, co se kolem energií děje. Nechali jsme si zpracovat celkový generel veřejného osvětlení. Máme ho navázaný na dotační tituly, kdy každý rok můžeme opakovaně dostat až 10 milionů korun v návaznosti na úsporu, kterou výměna osvětlení přinese. Komplexní výměnu veřejného osvětlení plánujeme v horizontu pěti šesti let. Připravujeme také projekty na výstavbu fotovoltaických elektráren například na budově aquadromu, zimního stadionu a sportovní haly. Uvažujeme i o budovách škol.

V Mostě neplatí lidé za svoz odpadu. Nenastal čas na změnu?

Za svoz se ve městě historicky neplatí a zavádět poplatek nebudeme ani v příštím roce. Je to benefit, který bychom si přáli zachovat, ale náklady města raketově rostou. Je tak možné, že v příštích letech se o platbách za svoz odpadu začneme s koaličními partnery bavit.

Už jsme o tom mluvili, sociální situace ve městě není ideální. Teď se navíc začínají objevovat názory, že by se kvůli úsporám měl snížit počet policistů.

Doufám, že je to jenom nějaká planá deklarace a k tomuto kroku nedojde. Konkrétně u nás je velký podstav státních policistů. Nejen pro Most, ale i pro ostatní města na severu je bezpečnost jedním z nejpalčivějších témat.

Říkáte, že Most je hezké zelené město. V minulosti mu obyvatelé spíš ubývali. Jak je to dneska?

Trend je pořád sestupný. Bohužel tady nemáme renomovanou vysokou školu, která by přilákala mladé lidi, kteří by tady po studiích zůstali pracovat a založili rodiny. Většina mladých odchází na studia pryč, a to procento, které se vrací zpátky, je podstatně menší. Příležitosti tady jsou a jsem přesvědčen, že je důvod tady zůstat. Most už dávno není měsíční krajinou, tak jak to bylo ještě před pár lety prezentováno. Už tady není jenom uhlí a petrochemie, ale zelená krajina. Například nedaleké Krušné hory mají ohromný rozvojový potenciál. To je vzkaz pro turisty, Most a okolí rozhodně stojí za návštěvu.

Stále častěji se mluví o obnovení těžby uhlí. Nestal by se Most znovu tím šedivým špinavým městem?

O mně se ví, že jsem byl zastáncem prolomení limitů těžby. Jsem z hornické rodiny a vždycky jsem říkal, že nemám nic proti zavření dolů, ale musí být jasná varianta energetické soběstačnosti. Tu dneska z mého pohledu nemáme. Jsem pro, aby se minimálně otevřel dialog, co dělat dál. Jestliže jsme byli vývozcem elektrické energie a teď je riziko, že ji budeme za draho nakupovat, byť si ji umíme vyrobit, je třeba zvážit prodloužení těžby, nemáme-li jinou alternativu. A že by z Mostu bylo znovu šedivé město, to si opravdu nemyslím.