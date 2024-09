Postavit provizorní most trvá týden. Armáda už dostala na dvacet žádostí

Starosta Vápenné na Vidnávce na Jesenicku hovoří o ztrátě všech mostů. „Všechny mosty, co tu máme, jsou zcela stržené, nebo silně poškozené. Nemáme tu nic, potřebujeme je. Snad to nebude dlouho trvat, žádáme o ně, ale i o další pomoc,“ posteskl si starosta Leoš Hannig. Ten škody v obci odhaduje na půl miliardy korun.

Stejně je na tom i město Jeseník a další v oblasti. Silně je poškozený most v Opavě v Ratibořské ulici. Bude nutné jej strhnout a vybudovat provizorium. Město již armádu a integrované záchranné složky oslovilo.

Armáda na místo vyslala ženisty

Armáda na místo vyslala kromě desítek vojáků, zejména ženistů, i dva specialisty Univerzity obrany z Katedry ženijních konstrukcí, jejichž úkolem je vytipovat vhodná místa pro stavbu náhradních přemostění.

„Nejprve musíme obdržet požadavek od krizového štábu, bezprostředně poté na místo vyráží odřad pro výstavbu mostů. Ten se sestává z odborníků armády a Univerzity obrany schopných posoudit, zda most lze postavit, a geodeta, který prostor zaměří,“ vysvětluje Pavel Maňas, vyučující na Katedře ženijních technologií Univerzity obrany, který právě v postižených oblastech výstavbu připravuje.

Na místě je pak samozřejmě zástupce obce a člověk zodpovědný za silnice. „Dozvíme se, co a jak by potřebovali, k čemu by most měl sloužit, jakou by měl mít zatížitelnost a v jakém časovém horizontu výstavbu náhradního mostu vyžadují. To proto, že pokud už je předpřipravena výstavba zcela nového, klasického mostu, nemá smysl budovat provizorium, které by při stavbě nového překáželo,“ popisuje nelehký proces přípravy Maňas.

Po přípravě zpráva ministerstvu dopravy

Ze schůzky vznikne hlášení, které v případě přítomnosti významnější komunikace putuje i na ministerstvo dopravy. Zde požadavek dostane prioritu – tedy jak rychle se na stavbu spěchá.

„Projektovou dokumentaci jako takovou řeší Univerzita obrany. Připravíme výkresy s přesným umístěním i postup při stavbě. Řešíme, zda se bude stavět na původním či novém místě, zda bude potřeba nová komunikace, kdo odklidí trosky původního mostu,“ vyjmenovává další kroky.

Vojáci plánují i dodatečné práce. „Jestli bude nutné upravit či zpevnit břehy nebo odkud kam se bude stavět. Nesmíme zapomenout, že na místo dorazí těžká technika a jeřáb, který musí vojáci zapatkovat. To vše vyžaduje spoustu volného prostoru. V těsné soutěsce v Hřensku jsme takto bojovali doslova o milimetry,“ přibližuje podmínky stavby Maňas.

Příprava trvá týden

Podklady obsahující potřebné výkresy a textové popisy vznikají zhruba týden a poté putují i se seznamem materiálu ke Správě státních hmotných rezerv, která provizorní mosty na dobu tří let zdarma zapůjčuje.

Vybudovat mostní provizorium trvá dva dny. Příprava týden.

Existují dva typy náhradního přemostění – mostová souprava a těžká mostová souprava. V obou případech jde o skládačku z dílů, které se spojují do různě dlouhých mostních polí, která lze dále propojit. Pavel Maňas předpokládá, že ženisté by v místech postižených povodněmi stavěli první typ.

„Mostovou soupravu tvoří třímetrové kusy mostu, z nichž se tvoří mostní pole o délce 24 metrů. Nejdelší mostová souprava, kterou jsme v minulosti postavili, měla 81 metrů, standard je ale 18 nebo 21 metrů. Narozdíl od těžké mostové soupravy, kde sestavení jednoho mostního pole zabere týden, lze celou mostovou soupravu postavit rychleji – v řádu jednoho až dvou dnů,“ vysvětluje.

Jak z názvů obou typů vyplývá, jde o mostní provizoria, která neunesou větší zátěž. „Oba typy jsou omezené nosností na nápravu. U mostové soupravy je to zhruba 10 tun, u těžké přibližně 11 tun. Jen pro ilustraci: u městského autobusu je nosnost na zadní nápravu i 11,5 tuny, na provizorní most by tedy nemohl,“ zdůrazňuje Maňas.

Když vše klapne, naplánuje se přeprava mostních částí a výstavba může začít. Podle Maňase jedno mostní provizorium staví jedna ženijní četa, tedy zhruba dvacet vojáků. „Mohu potvrdit, že v tuto chvíli už 15. ženijní pluk plánuje přípravu odřadů, které budou v Moravskoslezském a Olomouckém kraji pro tyto potřeby nasazeny,“ sdělil velitel 15. ženijního pluku plukovník Martin Kavalír.