Motám se jak po pěti rumech, popisuje současnou praxi kadeřnice. Ochranné štíty se mlží

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Zamlžený výhled, pocit na omdlení a nekoordinované pohyby. Tak nyní popisuje svoji práci kadeřnice Pavla Králíková ze salonu M&M v Uherském Hradišti. „Stříhání v rukavicích je hodně náročné, protože to zákazníky tahá a bolí,“ říká.

Lidovky.cz: Jaké to je, pracovat celý den v roušce a se štítem?

Ve štítu se odráží světlo a rouška, takže přes to vidím opravdu špatně. Po chvilce fénování se to navíc zamlží... Je to opravdu hrozné, například melír vyžaduje opravdu precizní práci. S kolegyněmi se shodujeme, že je to jako pracovat po pěti panácích rumu. Po chvilce se začnu motat a nevím, na které místo se soustředit.

Lidovky.cz: Takže vám dvojí ochrana výrazně ztěžuje práci…

Představte si, že se díváte na nějaké detaily přes průhlednou fólii na dokumenty, asi takové to je. Já mám dobrý zrak, ale nedokážu si představit, že ještě nosím brýle. Kolegyně má navíc z roušky opar jako padesátikorunu a loupe se jí celý nos. Mě zatím jen škrábe v krku.

Lidovky.cz: A co ta další opatření?

Po každém zákazníkovi musíme vydezinfikovat křeslo a všechny pomůcky, takže se tam potom ještě dusíme. Ale to se dá nějak zvládnout. Naopak stříhání v rukavicích je hodně náročné, protože to zákazníky tahá a bolí. Už druhý den po otevření navíc přišla kontrola z hygieny. Všechno ale dopadlo dobře.

Lidovky.cz: Ústa a nos si musí v kadeřnictví chránit i zákazníci. Jak náročné je stříhat někoho v roušce?

Je to docela problém, protože při stříhání a barvení je velké riziko, že látkovou roušku zákazníkovi zničíme. Takže tady máme zásobu jednorázových roušek a každému ji nabízíme. Při stříhání potom následují pokyny, které si nikdo před pár měsíci neuměl představit. Takže řeknu třeba „pravé ucho“ a zákazník si musí sundat gumičku a já to tam nabarvím. Pro zákazníky je to taky hodně nepříjemné.



Lidovky.cz: Upravili jste běžný provoz?

Za normálních okolností jsme v kadeřnictví čtyři a teď tam můžeme být jen ve dvou. Pracujeme teď mnohem víc než normálně, protože se snažíme dohnat ty dva měsíce. Lidi jsou rádi, že jim nabízíme i termíny v neděli. Včera jsme ale musely odmítnout asi dvacet lidí, nejde to stihnout.

Lidovky.cz: Uvažujete po dvouměsíčním výpadku příjmů o zdražování?

Už jsme v salonu zdražily. Uvědomily jsme si, že platy musíme mít takové, aby to odpovídalo situaci, jež může nastat. Musíme si dělat rezervu, kdyby se něco podobného opakovalo. Tato situace nás donutila přemýšlet jinak. Je to asi o 50 až sto korun. Zatím jsou všichni zákazníci chápaví.

Lidovky.cz: Pomohla vám pomoc od státu pro živnostníky?

V rámci možností si nemáme jako OSVČ na co stěžovat. To, že nám odpustili sociální a zdravotní pojištění, je velká pomoc. To, že máme teď nařízenou dvojí ochranu obličeje, už je věc druhá. Vláda má pocit, že chráníme sebe a zákazníky, ale je nereálné v tom pracovat, ohrožuje to naše zdraví.