Sedm pacientů zdravotníci odvezli do speciálního klimatizovaného stanu, kde je ošetřili na lůžku. Dva transportovali k další péči do nemocnice.
„Především se jednalo o kolapsy, kde jistě svoji roli sehrály i vysoké teploty. Dále šlo například o chronické bolesti či drobná zranění,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Mezi drobná poranění patřily odřeniny nebo naraženiny. Fanoušci si je způsobili při pohybu v areálu Autodromu Brno.
Na víkend meteorologové předpovídají slunečno, v sobotu by se teploty mohly dostat až k 36 stupňům Celsia. Můžou dorazit i bouřky. „Opět apelujeme na návštěvníky motocyklových závodů: hodně pijte a chraňte se před sluncem, mějte nabité mobily, dbejte pokynů organizátorů a policistů, buďte na sebe opatrní...,“ vyzvala Bothová.
Po areálu mají záchranáři rozmístěno osm zdravotnických stanovišť. Ve speciálním stanu připravili dvanáct krizových lůžek pro pacienty vyžadující okamžitou péči.
Silný provoz na D1 už od rána
Kvůli svátku motorsportu se od pátečního rána na dálnici D1 tvořily kolony převážně mezi 172. až 196. kilometrem ve směru na Brno. Už tak hustý provoz ještě zesilovali fanoušci mířící na Masarykův okruh. Řidiči se proto při cestě zdrželi.
„Dnešní nájezd návštěvníků máme za sebou. Páteční dopoledne se obešlo bez mimořádných událostí. Venkovní teploty stoupají stále více, přesáhly 30 stupňů Celsia. Vodní mlhou pomáhá zpříjemnit cestu z parkoviště i policejní speciál. Dopravní značení v okolí okruhu je upraveno pro odjezd diváků,“ uvedla policie před druhou odpoledne. Po čtvrté hodině zkomplikoval provoz na D1 ve směru na Brno porouchaný kamion a drobná nehoda.
Hustý provoz na dálnici se od rána tvořil i kvůli omezením způsobeným přestavbou dálniční křižovatky D1 a D2 na jihu Brna. Doprava je zúžená do dvou pruhů v každém směru. Policisté doporučují fanouškům mířícím na MotoGP vyrazit s předstihem.
„Cesta z Brna byla zcela v pohodě, zato od Prahy provoz stojí,“ hlásil okolo půl deváté z místa redaktor iDNES.cz.
V opačném směru na Prahu byl průjezd bez obtíží. „Podle fotografií od kolegy je zatím situace úplně klidná, bez problémů. Jde o běžnou ranní špičku před Brnem, která s MotoGP nijak nesouvisí,“ poznamenal policejní mluvčí Pavel Šváb.
„Aktuálně se nacházím v Bohunicích a směr na Prahu je podle mých informací průjezdný bez komplikací. Nic mimořádného jsem nezaznamenal,“ objasnil mluvčí po deváté ráno. Stejná situace panovala už od brzkých ranních hodin.
Komplikací pro běžné řidiče je úplná uzavírka silnice III/3842 ve směru ze Žebětína do Ostrovačic, omezení potrvá až do konce brněnské části seriálu.
Policie upozorňuje, že by řidiči měli jezdit pouze tam, kam je policisté a dopravní značení navádějí, a nesnažit se dostat do míst, která jsou už uzavřená nebo kapacitně plná. Každý špatně zvolený vjezd podle nich zdržuje ostatní a komplikuje plynulost dopravy.
Na příjezdech jsou připravené úpravy dopravního značení, kdy některé jízdní pruhy jsou vedeny jinak než obvykle. Místy se jede ve dvou pruzích i v protisměru, aby byl nájezd na parkoviště co nejrychlejší. Řidiči by proto měli sledovat aktuální dopravní značení.
V akci jsou ode dneška stovky policistů, strážníků i záchranářů, kteří budou dohlížet na dopravu, bezpečnost, pořádek i zdraví návštěvníků. Policisté o víkendu odslouží 2 500 směn. Cílem dopravních policistů je plynulý příjezd a odjezd návštěvníků.
Pro dopravu fanoušků z centra města Dopravní podnik města Brna zajišťuje bezplatnou kyvadlovou dopravu linek C a Z. Linka C odjíždí z dopravního uzlu Nemocnice Bohunice, kam mohou diváci přijet z centra tramvajovou linkou 8, kterou o víkendu posílí i linky P6 a P8. Okružní autobusová linka Z jezdí na trase Autodrom Brno – Popůvky – Veselka – Žebětín – Autodrom Brno.