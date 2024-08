Do Brna se vrátí MotoGP. Vložené peníze se mnohonásobně vrátí, věří Fiala

Informace, že mezi Autoklubem České republiky, samosprávami a promotérskou společností Dorna se jedná o návratu MotoGP na brněnskou dráhu, se objevily na začátku srpna. Od té doby se jednání povedlo zdárně dotáhnout.

„Je to věc, která je důležitá nejen pro Brno a Jihomoravský kraj, ale pro celou Českou republiku. Díky spolupráci se podařilo zařadit Velkou cenu do kalendáře mistrovství světa, pojede se už příští rok,“ oznámil premiér Fiala.

„Je to důležité nejen z ekonomického hlediska, ale označil bych to také za věc, která má i kulturní rozměr. Silniční závody patřily k tradici Česka a Československa, patří také k Brnu. Motorky jezdí v Brně od roku 1950, ale silniční závody tady byly už ve třicátých letech, už tehdy to byl fenomén. To všechno stojí za to, abychom tuto tradici obnovili a aby do Brna opět jezdili diváci ze zahraničí,“ připomněl premiér.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) prohlásila, že návratu slavného seriálu nevěřila. „Konec MotoGP jsem považovala v mé politické kariéře za jeden ze svých největších neúspěchů. Nepodařilo se nám najít společnou řeč s tehdejším vlastníkem okruhu, také bylo málo peněz od státu,“ podotkla.

Důvodem, proč se Brno a Česko pořádání MotoGP po roce 2020 vzdaly, byly právě finance. Tehdy zalistovací poplatek, který se platil promotérské společnosti Dorna, činil asi 6 milionů eur (přibližně 162 milionů korun), od té doby podle informací iDNES.cz vzrostl na asi 9 milionů eur (zhruba 227 milionů korun).

K této sumě je třeba připočíst dalších sto milionů korun na potřebnou úpravu závodní dráhy Masarykova okruhu.

Město i kraj přispějí 35 miliony

Zatímco v minulých letech tyto peníze představovaly nepřekonatelnou překážku, nyní k jejímu zdolání nahrál zájem Autoklubu ČR jako zastřešující organizace tuzemského motorsportu převzít za konání závodu zodpovědnost. Dříve jej pořádal spolek tvořený Brnem a Jihomoravským krajem.

„Organizačně nebyl dobrý scénář, aby nositelem projektu byl spolek vlastněný Brnem a krajem. Myslím, že tyto projekty mají řídit jiné subjekty. Našel se Autoklub ČR, který má potřebné znalosti a podařilo se mu navázat domluvu s Dornou. On dovádí MotoGP zpět do Brna,“ vyzdvihl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

„Potom bylo potřeba změnit přístup na straně státu. Dříve jsme nevěděli, kolik peněz od něj dostaneme, museli jsme to dorovnávat. Byli jsme v šílené situaci. Díky programu Národní sportovní agentury bude mít organizátor na pět let jistotu,“ doplnil. Město i kraj by na akci měli každým rokem přispět shodně částkou 35 milionů korun, stát pak vyššími desítkami milionů.

„Výši poplatku nemůžeme prozradit, je to požadavek Dorny. Ale bylo řečeno, že úhrada bude z části ležet na kraji, městu a Národní sportovní agentuře. Tyto příspěvky nepokryjí celý poplatek, takže z podstatné části bude zajištěn z dalších příjmů jako marketing, sponzoring, prodej vstupenek,“ uvedl prezident Autoklubu ČR Jan Štovíček.

Pomohla změna vlastníka okruhu

Důležitým bodem byla také změna vlastníka brněnského Automotodromu, který od Karla Abrahama staršího loni v březnu koupil podnikatel Karel Hubáček prostřednictvím své společnosti Shakai.

„Fakt, že se do tohoto podniku musí vložit finanční prostředky, má opodstatnění. A to nejen kvůli tradici a významu MotoGP, ale i proto, že nový vlastník areálu garantuje jeho rozvoj. V minulosti se jednalo o jednu z nejnavštěvovanějších akcí, která má ekonomický profit pro region i celou republiku. Znamená podporu podnikatelů v regionu a vytvoření dalších pracovních příležitostí. Vložené finance se několikanásobně vrátí,“ věří Fiala.

Změna vlastníka Masarykova okruhu byla hlavním impulsem také podle prezidenta Šťovíčka. „Je ochoten investovat do okruhu společně s partnerem, kterým je finanční skupina Creditas,“ podotkl. Creditas vlastní Pavel Hubáček, který je bratrancem aktuálního majitele brněnské závodní dráhy.

Karel Hubáček upozornil, že bez výše zmíněné investice do dráhy – a to nejen do povrchu, ale i dalších technických záležitostí – by se MotoGP v Brně jet nemohla. „Zásadní komplexní investice do opravy půjde ze soukromých zdrojů Automotodromu ve spolupráci s partnery. Tím hlavním je skupina Creditas,“ zmínil.