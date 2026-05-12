V kauze Motol stíhá policie další firmu. Ta v areálu staví centrum za pět miliard

Kriminalisté tvrdí, že se někdejší šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce.
„V poslední době byla obviněna další právnická osoba,“ sdělila České televizi mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Lidija Globokarová. Podrobnější informace odmítla uvést vzhledem k neveřejné fázi trestního řízení.
Obvinění Gema potvrdila Seznam Zprávám členka dozorčí rady olomoucké stavební firmy Jana Složilová s tím, že policie zahájila stíhání na konci dubna. „Tento krok podle názoru policejního orgánu souvisí s dřívějším obviněním člena představenstva naší společnosti v této kauze. Proti obvinění společnosti Gemo jsme podali stížnost,“ napsala.
Server připomněl, že už od loňského února čelí stíhání člen představenstva Gema Miloslav Bouda. Podle kriminalistů na něj náměstek Budinský tlačil, aby si Gemo vzala jako subdodavatele při stavbě onkologického centra firmu dalšího obviněného podnikatele Petra Kysučana. Gemo od počátku popírá, že by se kdokoliv z jeho zaměstnanců aktivně podílel na korupčním či neetickém jednání.
Kauza motolské nemocnice, největšího zdravotnického zařízení v zemi, začala po policejním zásahu koncem loňského února. Soud tehdy poslal do vazby několik lidí včetně dlouholetého ředitele nemocnice Ludvíka, jeho provozně-technického náměstka Budinského a vlivného advokáta a tehdejšího šéfa České unie sportu Miroslava Jansty. Všichni následně strávili řadu měsíců ve vazbě, nyní už jsou na svobodě. EPPO letos v únoru sdělilo, že hodnota zajištěného majetku v souvislosti s vyšetřováním kauzy vzrostla na půl miliardy korun.
Ludvík, Budinský i Jansta vinu odmítají. Ludvík tvrdí, že policie má důkazy, které jednoznačně dokazují, že nic nespáchal. Popřel také, že si někdy řekl o úplatek. Z pozice ředitele nemocnice ho tehdejší ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) odvolal po jeho zadržení, po propuštění z vazby pak Ludvík dostal v nemocnici výpověď.
9. června 2025