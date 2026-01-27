Ludvík je na postu referenta už od února. Není to pracovní pozice, zní z Motola

Autor: ,
  15:43
Bývalý ředitel Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, v nemocnici v současné době na žádné pracovní pozici nepůsobí, uvedla Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH). Na pozici odborného referenta je v systému nemocnice vedený od února 2025. Podle nemocnice však nejde o skutečné pracovní místo nebo o návrat do zaměstnání.
Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl žádost bývalého ředitele motolské nemocnice...

Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl žádost bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. (9. června 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl žádost bývalého ředitele motolské nemocnice...
Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce hovoří s...
Ředitel pražské Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík v diskusním pořadu...
Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl žádost bývalého ředitele motolské nemocnice...
20 fotografií

Vyjádření k Ludvíkovi a jeho údajnému pracovnímu poměru zveřejnila FNMH v úterý na své sociální síti X. Ještě v pondělí to však vypadalo, že se jedná o regulérní pozici.

Ludvík viněný z korupce v pátek po 11 měsících opustil vazbu. Při odchodu z věznice zmínil, že je dál zaměstnancem nemocnice. Server iROZHLAS v pondělí uvedl, že je vedený na postu referenta v úseku ředitele.

„Z veřejných vyjádření pana Ludvíka zároveň vyplývá, že dosud s vedením nemocnice neproběhlo žádné jednání, což nemocnice potvrzuje,“ uvedla mluvčí FNMH Martina Dostálová. Další podrobnosti k pracovněprávním krokům podle ní nemocnice nebude v této fázi poskytovat.

V personálním systému nemocnice Ludvík podle mluvčí figuruje na postu odborného referenta, což je výhradně interní technické evidenční nastavení v personálním systému nemocnice. „Nejedná se o skutečné pracovní místo, výkon jakékoli funkce ani o návrat pana Ludvíka do zaměstnání a toto označení nemá žádnou vazbu na faktický výkon práce,“ doplnila.

Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl žádost bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. (9. června 2025)
Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl žádost bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. (9. června 2025)
Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce hovoří s novináři po svém propuštění z pankrácké vazební věznice. (23. ledna 2026, Praha).
Ředitel pražské Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík v diskusním pořadu Rozstřel (21. 10. 2021)
20 fotografií

V kauze ovlivňování zakázek v nemocnici Motol čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Jsou podezřelí z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo z poškození finančních zájmů Evropské unie.

Mezi stíhanými jsou i Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, kteří se podle vyšetřovatelů nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice. Stíhaný je dále například advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl propuštěn z vazby loni v srpnu. V září iROZHLAS.cz uvedl, že policie obstavila majetek Ludvíka, Budinského a Jansty v hodnotě 230 milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.