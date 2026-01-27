Vyjádření k Ludvíkovi a jeho údajnému pracovnímu poměru zveřejnila FNMH v úterý na své sociální síti X. Ještě v pondělí to však vypadalo, že se jedná o regulérní pozici.
Ludvík viněný z korupce v pátek po 11 měsících opustil vazbu. Při odchodu z věznice zmínil, že je dál zaměstnancem nemocnice. Server iROZHLAS v pondělí uvedl, že je vedený na postu referenta v úseku ředitele.
„Z veřejných vyjádření pana Ludvíka zároveň vyplývá, že dosud s vedením nemocnice neproběhlo žádné jednání, což nemocnice potvrzuje,“ uvedla mluvčí FNMH Martina Dostálová. Další podrobnosti k pracovněprávním krokům podle ní nemocnice nebude v této fázi poskytovat.
V personálním systému nemocnice Ludvík podle mluvčí figuruje na postu odborného referenta, což je výhradně interní technické evidenční nastavení v personálním systému nemocnice. „Nejedná se o skutečné pracovní místo, výkon jakékoli funkce ani o návrat pana Ludvíka do zaměstnání a toto označení nemá žádnou vazbu na faktický výkon práce,“ doplnila.
V kauze ovlivňování zakázek v nemocnici Motol čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Jsou podezřelí z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo z poškození finančních zájmů Evropské unie.
Mezi stíhanými jsou i Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, kteří se podle vyšetřovatelů nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice. Stíhaný je dále například advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl propuštěn z vazby loni v srpnu. V září iROZHLAS.cz uvedl, že policie obstavila majetek Ludvíka, Budinského a Jansty v hodnotě 230 milionů korun.