Ludvík šéfoval nemocnici čtvrt století, po „závažnosti obvinění“ ho Válek odvolal

Není to poprvé, kdy se jméno dlouholetého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka objevuje v nelichotivých souvislostech. Ale bylo by to poprvé, co byl obviněn.

Se skandálem se musel potýkat již v roce 2011, kdy se na veřejnost dostalo video, na němž instruoval personál nemocnice, že má upřednostňovat prominentní pacienty, jimž přezdíval „kulichové“.

Miloslav Ludvík

Ještě předtím, v době protestů lékařů kvůli platům, odjel spolu s náměstkem nemocnice Pavlem Budinským na safari do afrického Beninu. Ludvík tehdy ve funkci přežil, ale o místo přišla mluvčí, bývalá televizní hvězda Eva Jurinová, která si ho za to dovolila kritizovat.

Média také řešila Ludvíkovu vilu poblíž motolské nemocnice. Nikdy podrobně nevysvětlil, kde miliony na ni vzal, ani proč za pozemek pro ní platil v hotovosti.

Pauza kvůli ministrování

Žádná z jeho afér ale nezabránila tomu, aby se v roce 2016 stal na rok ministrem zdravotnictví ve vládě Bohuslava Sobotky. S výjimkou této pauzy stojí Ludvík v čele největší české nemocnice už čtvrt století. Nemocnice pod jeho vedením prošla rozsáhlou modernizací. Například na konci roku 2018 skončila v Motole rekonstrukce dětské části za více než šest miliard korun.

Ministr podepsal Ludvíkovo odvolání „Vzhledem k závažnosti obvinění vznesených proti řediteli Fakultní nemocnice Motol ministr zdravotnictví Miloslava Ludvíka z této pozice odvolal. Aby bylo odvolání účinné, je nutné jej doručit, o což se Ministerstvo zdravotnictví v současné době pokouší. Fakultní nemocnici v Motole v současné době na základě platného pověření řídí náměstkyně pro léčebně preventivní péči Lucie Valentová-Bartáková. Po uklidnění a vyjasnění situace bude rozhodnuto o dalším postupu.“ Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

V řádu miliard se pohybovala i zakázka na rekonstrukci takzvaného modrého monobloku pro dospělé. Tato část motolské nemocnice určená pro dospělé byla otevřena v roce 1996, její stavba ale byla podle Ludvíka tak ošizená, že ji při zateplování museli skoro celou předělat. Právě v souvislostí s touto renovací měl být Ludvík údajně zadržen.

Miliardy z plánu obnovy

Mezi další výrazné stavební zakázky v Motole patří stavba Českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra, která začala v říjnu 2023. Projekt za 4,5 miliardy korun je dotovaný z Národního plánu obnovy, z peněz Evropské unie jde přes 3,7 miliardy korun.

Na rozdíl od jiný ředitelů nemocnic není Ludvík lékař, ale vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu na VŠE a později i právnickou fakultu UK v Praze. Pak působil v řadě farmaceutických firem.

V minulosti se také politicky angažoval, nejviditelněji jako ministr zdravotnictví. Ludvík patřil mezi výrazné postavy sociální demokracie. Byl zastupitelem hlavního města, radním a zastupitel Prahy 13. Ve volbách do Senátu v roce 2020 neúspěšně kandidoval za koalici ČSSD a ANO v Praze. Jeho politické angažmá si vysloužilo velkou kritiku pro možný střet zájmů. Ludvík ale dokázal i průšvihy využít v předvolební kampani, když do senátu kandidoval s heslem „Každý Pražan je pro mě kulichem.“

Stranu opustil na jaře 2022 kvůli nesouhlasu s podobou vznikající koalice se zelenými pro komunální volby v Praze.