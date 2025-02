Náměstek z Motola sliboval za úplatek protekci u VZP. Její ředitel o ničem prý neví

Podle policistů Budinský loni přislíbil pomoc jihlavské lékařce a jednatelce zdravotnické firmy Chirurgie REPROS Světle Procházkové. VZP této firmě zamítla proplácet jednodenní péči na lůžku.

Budinský slíbil, že se u Kabátka za lékařku přimluví a díky osobní známosti jej přiměje, aby pojišťovna zamítavé stanovisko změnila a smlouvu se zdravotnickou společností uzavřela. Procházková Budinskému za to loni v červnu podle policie dala u něj v kanceláři v motolské nemocnici 300 tisíc korun v hotovosti.

„(Budinský) následně Kabátka o změnu rozhodnutí skutečně požádal,“ stojí v policejním dokumentu. „Ke změně rozhodnutí VZP však nedošlo,“ dodávají policisté.

Kabátek se k oné schůzce s Budinským odmítá vyjadřovat. „Jsem na dovolené a tyto věci běží mimo mě, nemám s nimi nic společného,“ řekl krátce redakci iDNES.cz a odkázal na své předchozí vyjádření pro Seznam Zprávy. Těm potvrdil, že se s Budinským zná, bavili se spolu víckrát, ale nevzpomíná si, že by řešili něco konkrétního.

To, že by se u něj měl Budinský přimlouvat za změnu smlouvy pro jihlavskou firmu, označil za nesmysl. „Přese mě nikdo nic nikdy nemůže zařizovat. U nás běží procesy, které jsou jasně dané. Máme třístupňové schvalování. Absolutně vylučuji, že by někdo přese mě cokoliv řešil, co se týká konkrétních procesů pojišťovny,“ sdělil Kabátek s tím, že policie jej kvůli této kauze nekontaktovala a ani neví, proč by měla.

Redakce iDNES.cz se pokoušela lékařce Procházkové do firmy dovolat, ale neúspěšně.