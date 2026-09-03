Babiš hledá kompromis s Motoristy sobě, kteří chtějí ušetřit v rozpočtu

Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný řekl před Úřadem vlády novinářům, že před jednáním s koaličním partnery nebude nic komentovat.
„Jsem ochotný škrtat úplně všude. Kde budou ochotní škrtat oni, to je další věc,“ odvětil ve středu na otázku iDNES.cz ve Sněmovně po jednání rozpočtového výboru Pikora.
„Já se opravdu obávám, že pokud se neshodneme na aspoň části z našich návrhů, tak Motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit,“ uvedl Macinka poté, co Schillerová vládě představila svůj návrh rozpočtu se schodkem 389 miliard korun. Dodal, že vláda a vládní koalice potřebuje hlasy Motoristů sobě a že si neumí představit situaci, kdy bude hazardovat se ztrátou většiny v Poslanecké sněmovně.
„Vidíme nefunkční velmi nákladné oblasti. Například týkající se zdravotnictví, školství, sociálních věcí nebo třeba národních dotací,“ naznačil Macinka. Chce jednat o systémových změnách tak, aby hospodaření státu v roce 2028 bylo úspornější, i o možnosti pozastavit některé projekty, protože na ně stát nemá peníze. Pikora řekl, že je ochoten škrtat i u velkých dopravních projektů.
Babiš nehodlá Motoristům nabízet žádné možnosti úspor
Premiér Babiš před jednáním uvedl, že nebude Motoristům sobě nabízet žádné možnosti úspor. Současná podoba návrhu byla podle něj projednávána na vládě a analyzována.
Čeká tak na návrhy koaličních partnerů, další úspory by pak měli přednést sami ministři.
S jakými návrhy šli Motoristé na jednání na Úřad vlády, jehož začátek byl oproti původnímu plánu o hodinu posunut na 14 hodin, premiér nevěděl.
„My si za tím rozpočtem stojíme. Samozřejmě ti kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, zastavit investice do nemocnic, přístrojového vybavení?“ řekl premiér ve středu při otevření nové výrobní linky v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku.
Výhrady k výši schodku rozpočtu má i druhý koaliční partner ANO, hnutí SPD Tomia Okamury. Předseda Sněmovny o nich chce s Babišem jednat na pondělním koaličním jednání.
„Podle toho, co mám informace, jsou stále v rozpočtu ještě nějaké peníze pro takzvané politické neziskové organizace. A já si myslím, že je potřeba okamžitě škrtnout peníze všem politickým neziskovým organizacím,“ řekl Okamura. Poslanec za SPD Miroslav Ševčík by zase škrtal ve výdajích na obranu.
Babiš ale omezení růstu rozpočtu ministerstva obrany vyloučil. „My tady máme zákon, že musíme obraně dát dvě procenta HDP. V minulosti jsme nikdy nesplnili dvě procenta, musíme to plnit, protože jsme jedni z nejhorších. Ale samozřejmě to chceme plnit navýšením počtu vojáků, a ne investicemi do tanků, které jsou dneska na Ukrajině někde v úkrytech, protože drony je zlikvidují za pár minut,“ uvedl.
Podle Schillerové je na debatu prostor, v návrhu nicméně vidí možnosti úprav v řádu jednotek miliard korun, ne desítek miliard. Sněmovně musí vláda odeslat rozpočet do konce září.
Schvalovat rozpočet Sněmovna začne 21. října, tedy těsně po druhém kole senátních voleb, kdy už bude i po komunálních volbách. Vyloučeno tak není, že tlak menších koaličních partnerů na rozpočet souvisí se snahou zlepšit svůj volební výsledek.