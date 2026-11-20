Soud v říjnu z větší části vyhověl ženině žalobě na ochranu osobnosti. Podnikatel Svoboda, který nyní pracuje na ministerstvu životního prostředí, loni zveřejnil snímek Remundové z demonstrace proti Motoristům s tvrzením, že na akci prováděla nacistický pozdrav.
Svoboda po vynesení rozsudku na Facebooku označil žalobu za součást politického boje a uvedl, že se proti verdiktu hodlá bránit. Sporem se nyní bude zabývat pražský městský soud.
Svoboda podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Veroniky Čechové objektivně zkreslil význam jednání Remundové, která zdviženou pravačkou organizovala přesun demonstrantů. Na místě přitom sám byl, takže znal skutečné souvislosti vyfotografovaného děje.
Fotografie Remundové vznikla loni v říjnu, když žena moderovala na pražském Hradčanském náměstí demonstraci ekologických a občanských iniciativ, na níž tisíce lidí protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí Motoristy. Svoboda snímek umístil na Facebook s komentářem: „Jsem na Hradčanském náměstí a bez uzardění se tady hajluje! A účastníci demonstrace tomu tleskají! Hnutí Duha, Greenpeace a další bizár spolky živené z veřejných peněz a veřejných zakázek mají skutečný hit*er problém. Je to normální?“
Remundová následně čelila vlně nenávistných komentářů i trestnímu oznámení, které policie odložila. Žena vyhledala psychologickou pomoc přes organizaci, která pomáhá obětem předsudečného násilí.
Svoboda za Motoristy neúspěšně kandidoval jak do Sněmovny, tak do Evropského parlamentu. Poté, co se Motoristé dostali do vlády, získal podle údajů na sociální síti LinkedIn post v dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury a letos v červnu nastoupil jako referent do oddělení klimatické politiky a Green Dealu na ministerstvu životního prostředí, které řídí ministr Igor Červený (Motoristé).