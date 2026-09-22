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ANO by volilo 34 procent. SPD předstihla Piráty, Motoristé by neprošli do Sněmovny

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Sněmovní volby by v srpnu přesvědčivě ovládlo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. Druzí Starostové i přes meziměsíční oslabení uhájili pozici před ODS, zatímco SPD posiluje. Naopak Motoristé by podle modelu Medianu před branami Sněmovny propadli.

Hnutí ANO si drží dominanci. V porovnání s parlamentními volbami v říjnu 2025, kdy bralo 34,51 procenta, jde však o nepatrný pokles o 0,51 procentního bodu.

Druhou příčku obsadilo hnutí STAN se ziskem 12,0 procenta. Oproti říjnovým volbám z roku 2025 (11,23 procenta) si mírně polepšilo o 0,77 procentního bodu.

Občanští demokraté by skončili třetí s 11,0 procenta hlasů. Do Sněmovny by pronikli jako jediní z bývalé trojkoalice SPOLU – TOP 09 se čtyřmi procenty i lidovci s 3,5 procenty totiž skončili pod pětiprocentní hranicí.

Do poslaneckých lavic by zamířily ještě další dva subjekty. Hnutí SPD Tomia Okamury posiluje druhý měsíc v řadě a se ziskem 9,0 procenta si oproti volbám polepšilo o 1,22 procentního bodu (ve volbách však kandidovalo s podporou Svobodných, Trikolóry a PRO, pozn. red.).

Naopak Piráti klesli na 7,5 procenta, což pro ně znamená ztrátu 1,47 procentního bodu oproti volebnímu výsledku 8,97 procenta.

Zásadní obrat nastává u Motoristů sobě. Ti ve volbách 2025 získali 6,77 procenta, v srpnovém modelu však spadli na 4,5 procenta (propad o 2,27 procentního bodu), což by na vstup do Sněmovny nestačilo. Před jejími branami zůstává i KSČM se ziskem 4,5 procenta hlasů.

Hypotetické rozdělení 200 mandátů by přisoudilo hnutí ANO 93 křesel, STAN 33, ODS 30, SPD 24 a Pirátům 20 poslanců. Současná koalice ANO a SPD by tak i bez Motoristů pohodlně disponovala většinou 117 mandátů.

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