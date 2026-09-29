Motoristé finišují s kampaní. Představili klip, ve kterém vyhazují Piráty z okna

Volební klip měl stejně jako před sněmovními volbami na starosti právě Klempíř. „Vytvořil ho malý tým několika lidí. Náš humor je někdy drsný. Ale sami víte, že hrozní jsme a hrozní zůstaneme,“ burcoval Klempíř přítomné kandidáty Motoristů na pražském Žofíně.
„Je to inspirováno předfilmem z Monty Python, kde se úředníci vzbouřili podobné šikaně. Vyhození z okna bylo ale jen symbolické, protože jsme se nacházeli v přízemí. To jen, kdyby nás chtěli žalovat,“ ujišťoval ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka.
V klipu vtrhnou zástupci Motoristů na radnici, kde vyhodí úředníky z okna. „Šikana pirátských a zelených diktátorů musí být zničena. Vyřešíme to bez milosti. A to tak, že hned,“ hlásá jejich volební spot.
„Na radnicích budeme ještě hroznější“
Macinka v projevu k zahájení ostré kampaně slíbil, že Motoristé na své politice nebudou nic měnit ani v komunálu. „Nejdeme na radnice jen pro to, abychom se stali součástí inventáře. Jdeme tam proto, aby po nás za čtyři roky něco zůstalo. Ano, jsme hrozní. A proto, aby naše města začala fungovat normálně, jsme připraveni být ještě hroznější,“ řekl Macinka.
Podle pražské lídryně Kláry Sovové jsou Motoristé v hlavním městě připraveni bojovat s výmysly Pirátů a Zelených. „Chceme méně zelené ideologie. Chceme vymazat cyklopruhy, máme už připravená ředidla,“ prohlásila Sovová.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Na akci dorazil i čestný prezident strany Filip Turek, který se v posledních týdnech držel spíše v ústraní. „Jsem tady čistě ze sobeckých důvodů. Narodil jsem se v Praze a posledních pár let si říkám, jestli je to moje město nebo město někoho jiného,“ zamyslel se u mikrofonu.
Podle ministra pro sport a šéfa pražské buňky Motoristů Borise Šťastného je strana připravena prosazovat autentickou pravicovou politiku i na radnicích. „Motoristé pronikli do europarlamentu, do Sněmovny, jsou pevnou součástí vlády. Zbývá málo, aby poprvé usedli také do zastupitelstva v Praze, Brně a Ostravě. Jsme připraveni tam prosazovat zdravý rozum,“ prohlásil Šťastný.
Do finále kampaně vstupují Motoristé s heslem „Oni brzdili, my startujeme“. Podle Macinky to dokonale popisuje stav, ve kterém se nachází nejen hlavní město. „Podívejte se na Pražskou filharmonii. Její očekávaná cena roste rychleji než cena ropy po válce na Blízkém východě. Praha je nejviditelnějším příkladem problémů, které jsem pojmenoval. Bohaté město s obrovskými možnostmi. Přesto má člověk pocit, jako by město stálo se zataženou ruční brzdou,“ vysvětluje.
Vedle tří největších měst budou Motoristé kandidovat v desítkách dalších zastupitelstev po České republice. Do komunálních voleb strana posílá necelých 1300 kandidátů. V senátních volbách kandidáty nepostavila a podpoří podle Macinky koaliční partnery.