  12:37
Motoristé zahájí na hlavním nádraží v Praze v prostorách Fantovy budovy závěrečnou fázi předvolební kampaně. Kromě jednotlivých lídrů krajských kandidátek vystoupí i předseda strany Petr Macinka či její čestný prezident a europoslanec Filip Turek, který je lídrem ve Středočeském kraji. Akci bude iDNES.cz od 14:00 vysílat živě.
Motoristé na pražském Žofíně zahájili kampaň do sněmovních voleb. Na snímku...

Motoristé na pražském Žofíně zahájili kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Filip Turek s šéfem strany Petrem Macinkou.(15. května 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Motoristé na pražském Žofíně zahájili kampaň do sněmovních voleb. Na snímku...
Petr Macinka (17. září 2025)
Europoslanec Filip Turek se na kongresu Motoristů stal jejich čestným...
Billboard Motoristů sobě s předsedou Petrem Macinkou a pražskou jedničkou...
17 fotografií

Motoristé představili kampaň do letošních sněmovních voleb s názvem Opravíme stát v polovině května. „Víme, jak na to. Jsme noví, čerství a na rozdíl od ostatních také odvážní,“ prohlásil tehdy Macinka.

Strana se dlouhodobě staví proti Green Dealu a zákazu spalovacích motorů, vymezuje se také proti migračnímu paktu, zvyšování daní nebo inkluzi ve školství. Podporuje automobilismus a zpochybňuje dopady lidské činnosti na klimatické změny.

Hospodářství státu a rozpočtové schodky chtějí Motoristé řešit snižováním výdajů a zastavením dotací na klimatické projekty, které považují za nesmyslné. Strana je euroskeptická, opustit EU či NATO ale nechce. Staví se proti přijetí eura.

V čele Motoristů od května 2022 stojí Petr Macinka, člen Institutu Václava Klause. Jednou z hlavních postav strany je i europoslanec Filip Turek, doprovázený mnoha kontroverzemi – není však členem. Svou kandidaturu do Sněmovny ve Středočeském kraji Turek oznámil na konci května.

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Aktuální volební průzkumy straně předpovídají zisk hlasů kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Poslanecké sněmovny.

