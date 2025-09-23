Motoristé představili kampaň do letošních sněmovních voleb s názvem Opravíme stát v polovině května. „Víme, jak na to. Jsme noví, čerství a na rozdíl od ostatních také odvážní,“ prohlásil tehdy Macinka.
Strana se dlouhodobě staví proti Green Dealu a zákazu spalovacích motorů, vymezuje se také proti migračnímu paktu, zvyšování daní nebo inkluzi ve školství. Podporuje automobilismus a zpochybňuje dopady lidské činnosti na klimatické změny.
Hospodářství státu a rozpočtové schodky chtějí Motoristé řešit snižováním výdajů a zastavením dotací na klimatické projekty, které považují za nesmyslné. Strana je euroskeptická, opustit EU či NATO ale nechce. Staví se proti přijetí eura.
V čele Motoristů od května 2022 stojí Petr Macinka, člen Institutu Václava Klause. Jednou z hlavních postav strany je i europoslanec Filip Turek, doprovázený mnoha kontroverzemi – není však členem. Svou kandidaturu do Sněmovny ve Středočeském kraji Turek oznámil na konci května.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Aktuální volební průzkumy straně předpovídají zisk hlasů kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Poslanecké sněmovny.