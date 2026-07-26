Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště na burzu, proti není ani Vondra

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  14:26aktualizováno  14:26
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti Letiště Praha na burzu. V pořadu Poledne s Moravcem to v neděli řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizaci části Letiště Praha by se nebránil ani místopředseda opoziční ODS Alexandr Vondra.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu řekl, že by stát mohl uvést 40 procent akcií letiště na burzu v roce 2028. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) den předtím řekla odborovým organizacím pražského letiště, že se vláda k takovému kroku v současnosti nechystá. Zároveň upozornila, že by privatizace části letiště vyžadovala změnu zákona.

„Nebráním se, aby některé státní podniky byly privatizovány. Jsem přesvědčen, že vstup soukromého kapitálu do státu je správný, soukromý vlastník vždy hospodaří lépe než stát,“ řekl Šťastný. Pokud se záležitost bude projednávat ve vládě nebo na koaliční radě, nebude záměru bránit.

Případnou privatizaci menšinového podílu v Letišti Praha by podpořil i Vondra. „Myslím, že část akcií letiště na burze mělo být už dávno,“ podotkl. Podle něj by bylo namístě prodat částečný podíl i v dalších státních podnicích, zmínil například pivovar Budějovický Budvar.

Dříve oslovení ekonomové a analytici sdělili, že případný prodej až 40procentního podílu v Letišti Praha by mohl státu přinést zhruba 25 miliard korun, vzdal by se ale části budoucích dividend. Ekonomický smysl by podle nich nabídnutí akcií mělo pouze tehdy, pokud stát výnos využije na dlouhodobé investice nebo financování strategických projektů. Pokud by se jednalo jen o jednorázové zalepení schodku státního rozpočtu, považují experti takový krok za nevhodný.

Debata kolem budoucnosti Letiště Praha v posledních dnech zesílila v souvislosti s rozhodnutím ministerstva financí jmenovat novým generálním ředitelem Radomíra Lašáka. Letištní odbory kvůli tomu vyhlásily stávkovou pohotovost, Lašáka spojují se zánikem tradičního leteckého dopravce České aerolinie (ČSA). Lašák stál v letech 2006 až 2009 v čele ČSA. Období jeho působení provázely zhoršující se hospodářské výsledky dopravce, propouštění zaměstnanců a příprava privatizace, kterou nakonec přerušila hospodářská krize.

Babiš v neděli ve videu na sociálních sítích řekl, že kritika souvisí se smlouvou na nákup mediálního prostoru za 100 milionů korun. „No a o co se teďka bojuje, proč ta kritika? No přece je tam smlouva 100 milionů pro média. Ale to se dělá tak, že taková mafiánská firma vlastně udělá smlouvu a jim doporučí, do kterých médií to mají dát. Tahle firma dostala miliardy za poslední léta,“ řekl Babiš.

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