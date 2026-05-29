Poslanec za Motoristy Beran se vzdal mandátu. Vrací se k diplomacii

  16:10
Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran (59) se v pátek ve Sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem, sdělil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ve Sněmovně podle něho nahradí Berana jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Beran byl poslancem od loňských voleb a působil mimo jiné jako místopředseda výboru pro obranu. Nyní zamíří do Švýcarska, od června bude vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.

„Změna mi byla avizována s velkým předstihem,“ uvedl Okamura. Měl informaci, že se jedná o tom, že Beran by měl zamířit na diplomatický post při OSN. Forman složí poslanecký slib podle předsedy Sněmovny v úvodu úterní schůze dolní komory.

O Beranovi se spekulovalo po volbách jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí místo Filipa Turka (za Motoristy), kterého prezident Petr Pavel opakovaně odmítl jmenovat. V minulosti byl podle dostupných informací velvyslancem v Itálii, Španělsku a několika zemích Latinské Ameriky. Působil také jako zástupce Česka při OSN.

Ve Sněmovně působil Beran také v zahraničním výboru a v komisích pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství. Ze sněmovních stránek vyplývá, že při schůzích dolní komory s žádným projevem nevystoupil.

V pořadí šestá změna

Po loňských říjnových volbách do Sněmovny se mandátu vzdala trojice politiků ANO, kteří dali přednost krajské či komunální politice. V úvodu listopadové ustavující schůze oznámili z těchto důvodů rezignaci Richard Brabec, Petr Kubis a Roman Zarzycký (všichni ANO). Následující den složili slib jejich náhradníci Jana Demjanová, Jiří Penc a Vlastimil Hebr (všichni ANO).

Pirátka Šárka Kučerová oznámila už těsně po volbách, že se mandátu vzdá z osobních důvodů. V polovině listopadu složil slib pirátský náhradník Martin Šmída.

V březnu rezignovala na mandát Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní). Odchod ze Sněmovny zdůvodnila tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Za Šichtařovou nastoupil předseda pražské SPD Josef Nerušil.

