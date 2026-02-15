Brzy představíme nového kandidáta na ministra životního prostředí, oznámil Turek

Motoristé brzy představí nového kandidáta na ministra životního prostředí, oznámil to dosavadní uchazeč o místo ministra Filip Turek na Instagramu. Nový šéf resortu by měl podle Turka na ministerstvu životního prostředí (MŽP) působit po jeho boku. Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil ČTK, že jméno nového kandidáta bude oznámeno v pondělí.
Turek je nyní vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem ve vládě ANO, SPD a Motoristů Turka odmítl jmenovat prezident Petr Pavel, a to mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.

„Jako neministr jsem se rozhodl, že nabídnu panu premiérovi možnost, že bychom nominovali ministra na post životního prostředí, kde já sedím jako zmocněnec. Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ řekl Turek ve videu na svém instagramovém účtu.

„Brzy vám představíme ministra, který bude působit na MŽP po mém boku, a věřím, že budeme skvělý tým. Nedělám politiku pro funkce a peníze, dělám to pro tuto zemi a abych věci měnil,“ napsal Turek v komentáři k videu na instagramu. Počátkem týdne Macinka odmítl, že by strana do vedení MŽP navrhla podnikatele Richarda Chlada, jak spekulovala některá média.

Babiš v textové zprávě ČTK napsal, že o novém kandidátovi Motoristů na ministra životního prostředí je informován. „Dozvíte se zítra (v pondělí) na tiskové konferenci vlády,“ dodal.

V Babišově kabinetu, který vznikl v polovině prosince, je nyní pověřený výkonem funkce ministra životního prostředí Macinka, současně vede českou diplomacii. Zmocněncem pro klimatickou změnu vláda jmenovala Turka poté, co ho Pavel odmítl jako ministra. Kvůli nejmenování Turka se Macinka s Pavlem dostal do vyhroceného konfliktu. Na podporu prezidenta se dnes ve stovkách měst a obcí v Česku konala shromáždění, kterých se na jednotlivých místech účastnily stovky a tisíce lidí.

Prezidentská kancelář minulý týden po jednání Babiše s Pavlem uvedla, že prezident je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády. Babiš už předtím řekl, že Pavel poslance a čestného prezidenta Motoristů Turka ministrem nikdy nejmenuje, a dodal, že věc považuje za uzavřenou. Turek tehdy v reakci řekl, že Motoristé vůči Pavlovi už udělali ústupek tím, když Turka místo původně zvažovaného ministerstva zahraničí nominovali do čela resortu životního prostředí, a další ústupek už neudělají.

