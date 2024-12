Motoristé se sjíždí na první kongres. Hlavní hvězdou Turek, dorazit má i Klaus

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kongres není volební, členové pouze formálně potvrdí mandát dosavadního vedení v čele s předsedou Petrem Macinkou. Ten Motoristy povede i do sněmovních voleb v příštím roce. Další kongres se uskuteční až po nich.

Celá akce má trvat přibližně tři hodiny. Kromě představení regionálních organizací a přijetí přibližně tisícovky nových členů dojde i na projevy. Ten hlavní přednese europoslanec Filip Turek, který se ale podle Macinky členem Motoristů na kongresu nestane.

Potom, co Turek dovedl Motoristy s Přísahou v červnových eurovolbách ke dvěma křeslům v Bruselu, stouply dosud okrajové straně preference. Podle říjnového průzkumu agentury Median by se Motoristé dostali do Sněmovny se šesti procenty i samostatně bez Přísahy.

Obě strany začnou o možné koalici pro volby do Sněmovny jednat po víkendu. „Jestli se s někým chceme bavit, tak pouze s Přísahou,“ potvrdil před kongresem Macinka. Do Královky v sobotu dorazí jako host i šéf Přísahy Robert Šlachta.

V listopadu vstoupili Motoristé stejně jako Přísaha do evropské pravicové strany Patrioti pro Evropu, jejíž zakládajícím členem je i hnutí ANO. V létě také spustili činnost mládežnické organizace Generace Motor. Zejména díky dlouhodobé spolupráci s Turkem se jim daří oslovovat mladou generaci.