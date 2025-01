Motoristé půjdou do voleb sami, nevyloučili podporu od Šlachty a Svobodných

Proti vstupu do předvolební koalice s jinou stranou či hnutím se podle Macinky vyslovilo 86 procent členů. „Členská základna konstatovala, že preferuje důraz na ideovou a programovou čistotu i na vlastní odpovědnost za volební výsledek,“ uvedl předseda.

„Předvolební koalice považuje za neblahý trend pro udržení mandátů slábnoucích politických stran, které by samostatně neměly šanci ve volbách uspět, a tak jsou ochotny obětovat své programové priority v rámci koaličního konsensu s mnohdy zcela nesourodými subjekty,“ pokračoval.

Oficiální jednání se nekonalo

Ohledně Šlachty Macinka napsal, že významná část členské základny Motoristů jej považuje za vynikajícího experta na problematiku vnitřní bezpečnosti země a „nebránila by se spolupráci s ním v této oblasti“.

Část členů jihočeské organizace Motoristů pak „vnímá jako možnou“ diskusi o společném postupu na úrovni tohoto kraje s Vondráčkem ze Svobodných. Podle Macinky tak Motoristé nevylučují dohodu o podpoře „ze strany některého ze zmíněných subjektů či osobností“.

Šlachta sdělil, že se žádné oficiální jednání za účasti předsedů o spolupráci obou subjektů před parlamentními volbami nekonalo. „Hnutí Přísaha se parlamentních voleb zúčastní, a pokud to bude formou spolupráce více subjektů, tak to bude ve formě rovnocenného partnerství. Tento model se dohodli Motoristé opustit, my jsme to očekávali a respektujeme to,“ uvedl.

Podle listopadového volebního modelu agentury Median by se Motoristé dostali nad pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní komory Parlamentu, a to se ziskem 6,5 procenta hlasů – shodně jako Piráti, SPD a KSČM. Zvítězilo by hnutí ANO se 33,5 procenta hlasů, ODS by získala 11,5 procenta a hnutí STAN by dostalo deset procent.