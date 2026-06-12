Loni se média o Sovovou zajímala v souvislosti se sporem o přístupovou cestu k Luční boudě.
„Jsme v té samé fázi. Nikam jsme se nepohnuli. Co vám mám říct? My budeme muset opravdu asi podat žalobu. Opravdu se nakonec budu muset bránit u soudu. My prostě nemáme cestu vyznačenou v papírech v národním parku, to je všechno,“ řekla iDNES.cz Sovová.
Momentálně v městě napadeném Piráty žijeme, tvrdí kandidátka Motoristů na primátorku Prahy
„Já Motoristy vlastně sleduju už od vzniku té strany. Dokonce musím říct, že hned na začátku jsem se aktivně podílela na první kampani, protože jsem dávala k dispozici plochu billboardovou, kde pan Petr Macinka visel. A musím říct, že mě tam tenkrát zaujalo to heslo ‚Nechceme žít v městě napadeném Piráty‘. Musím říct, že se to nepovedlo. Momentálně asi v městě napadeném Piráty žijeme,“ řekla Sovová.
Jejími soupeři v hlavní městě budou první místopředseda ODS Tomáš Portlík, lídr pražského ANO Ondřej Prokop, Piráti si do čela kandidátky vybrali ekonomku Terezu Nislerovou.
Stejného lídra jako před čtyřmi lety představili Starostové a nezávislí, bude jím architekt Petr Hlaváček, který má v podzimních volbách ambici pokračovat v práci v pražské radě. Adam Scheinherr bude lídrem na primátora hnutí Praha sobě, Zelených a lidovců.
V Brně povede Motoristy do voleb Kratochvíl. „Mám 12 let zkušeností v komunální politice. Motoristé mě zaujali, jejich, řekl bych, vtipný, drzý, pragmatický, praktický přístup bez nějaké ideologie a přístup založený na konkrétních číslech,“ řekl.
V Ostravě bude lídrem strany Gregor. „Ještě před dvěma lety byla Ostrava poměrně průjezdným městem. Dnes se dostala na úroveň centra Prahy chaotickými uzavírkami, nekoncepční prací a ideologickým kreslením cyklistických pruhů uprostřed cest v hlavních komunikacích,“ tvrdí Gregor.
Trojice největších měst České republiky bude podle předsedy strany a ministra zahraničí Petra Macinky v kampani Motoristů dominovat.
Jdeme do voleb jako trošku jiná strana, říká Macinka
„Jdeme do těchto komunálních voleb jako trošku jiná strana, výrazně silnější značka, která má své zástupce jak v parlamentu, tak má čtyři ministry české vlády, dokonce zastávám post vicepremiéra. Takže jdeme do voleb v trošku jiné síle, v trošku jiné situaci a těšíme se na kampaň,“ řekl Macinka.
„Ještě určitě nemáme takovou sílu, abychom kandidovali plošně ve všech zastupitelstvech, kterých je asi šest tisíc. Proto jsme si vybrali tady tato tři velká města, která budou jakýmisi vlajkovými loděmi té naší komunální kampaně,“ prohlásil šéf Motoristů.
Vedle tří největších měst budou Motoristé kandidovat v desítkách dalších zastupitelstev různě po České republice. V tuto chvíli to vypadá zhruba na 70 zastupitelstev, do kterých se nově pokusí proniknout.
„Lidem, kterým třeba imponuje, že jsme hrozní, tak slibujeme, že hrozní také zůstaneme,“ slíbil v pátek Macinka.
O spolupráci v letošních senátních volbách jednají Motoristé se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Macinka dříve řekl, že by společný postup mohl přinést posílení názorového proudu, který zastává vláda.