Sdružení žádá Motoristy, ať jejich příznivci nevyhrožují novinářům

Organizace to uvedla v úterý v tiskové zprávě. I policie se výhrůžkami Pokorné zabývá. Turek popírá, že některé příspěvky zveřejněné v článcích napsal. O některých zase tvrdí, že šlo o humor.
Příznivci Motoristů podle IPI zahrnují Pokornou hrubými urážkami i výhrůžkami fyzickým útokem. „Tento způsob vyjadřování nesouhlasu považujeme za zcela nepřípustný. Terčem urážek jsou i další kolegyně a kolegové, kteří o problematických výrocích pana Turka nyní či v minulosti referovali,“ sdělila organizace.
„Žádáme proto představitele strany Motoristé sobě Petra Macinku a Filipa Turka, aby vyzvali své příznivce k upuštění od urážek a hrozeb osobními útoky, a informovali je o tom, že se strana rozhodla řešit celou záležitost standardními právními kroky,“ uvedla IPI.
Osobní útoky, vyhrožování a zastrašování novinářů by neměly být podle organizace součástí politické kultury. Od řešení podobných situací jsou v demokratické společnosti policie a soudy, sdělila. Motoristé podali na Deník N a autory článků o Turkových výrocích trestní oznámení. Server dříve uvedl, že si za článkem stojí a věří tomu, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Policisté v sobotu uvedli na síti X, že se zabývají informacemi o Turkových výrocích i výhrůžkami vůči novinářům. „Na jedné straně jsou zjištění novinářky, která nás ze své podstaty zajímají a věnujeme se jim. A na druhé straně jsou internetoví hrdinové, kteří bojují proti investigativní žurnalistice,“ oznámila policie.
S Pokornou policisté mluvili a řekli jí, na koho se může případně obrátit. „Nic to však nemění na tom, že výhrůžky novinářům z důvodu jejich práce rozhodně nejsou O.K.“ sdělili. „Všem aktérům připomínáme, že nás on-line prostředí zajímá, monitorujeme jej a překvapené výrazy agresivních pisatelů, když se u nich přede dveřmi objevíme, nás rozhodně netěší. A je ještě méně,“ doplnili policisté.
13. října 2025