Sdružení žádá Motoristy, ať jejich příznivci nevyhrožují novinářům

Český výbor mezinárodní novinářské organizace International Press Institute (IPI) požádal stranu Motoristé sobě, ať vyzve své příznivce, aby nevyhrožovali novinářům. Výhrůžkám násilím podle IPI čelí především investigativní novinářka ze serveru Deník N Zdislava Pokorná, která napsala články o údajných rasistických, sexistických či homofobních výrocích poslance a čestného předsedy Motoristů Filipa Turka.
Organizace to uvedla v úterý v tiskové zprávě. I policie se výhrůžkami Pokorné zabývá. Turek popírá, že některé příspěvky zveřejněné v článcích napsal. O některých zase tvrdí, že šlo o humor.

Příznivci Motoristů podle IPI zahrnují Pokornou hrubými urážkami i výhrůžkami fyzickým útokem. „Tento způsob vyjadřování nesouhlasu považujeme za zcela nepřípustný. Terčem urážek jsou i další kolegyně a kolegové, kteří o problematických výrocích pana Turka nyní či v minulosti referovali,“ sdělila organizace.

„Žádáme proto představitele strany Motoristé sobě Petra Macinku a Filipa Turka, aby vyzvali své příznivce k upuštění od urážek a hrozeb osobními útoky, a informovali je o tom, že se strana rozhodla řešit celou záležitost standardními právními kroky,“ uvedla IPI.

Osobní útoky, vyhrožování a zastrašování novinářů by neměly být podle organizace součástí politické kultury. Od řešení podobných situací jsou v demokratické společnosti policie a soudy, sdělila. Motoristé podali na Deník N a autory článků o Turkových výrocích trestní oznámení. Server dříve uvedl, že si za článkem stojí a věří tomu, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.

Policisté v sobotu uvedli na síti X, že se zabývají informacemi o Turkových výrocích i výhrůžkami vůči novinářům. „Na jedné straně jsou zjištění novinářky, která nás ze své podstaty zajímají a věnujeme se jim. A na druhé straně jsou internetoví hrdinové, kteří bojují proti investigativní žurnalistice,“ oznámila policie.

S Pokornou policisté mluvili a řekli jí, na koho se může případně obrátit. „Nic to však nemění na tom, že výhrůžky novinářům z důvodu jejich práce rozhodně nejsou O.K.“ sdělili. „Všem aktérům připomínáme, že nás on-line prostředí zajímá, monitorujeme jej a překvapené výrazy agresivních pisatelů, když se u nich přede dveřmi objevíme, nás rozhodně netěší. A je ještě méně,“ doplnili policisté.

