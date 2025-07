Motoristé sobě svolali krizový kongres. Budou řešit i pád preferencí

„Politická strana Motoristé sobě svolává s ohledem na aktuální situaci tři měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny krizový sněm, který proběhne v sobotu 19. července 2025 od 11 hodin v prostorách Clarion Congress Hotelu v Olomouci,“ oznámila mluvčí strany Barbora Šťastná.

Vedení Motoristů podle ní bude společně se svými volebními lídry a delegáty členské základny diskutovat dosavadní vývoj, aktuální situaci, volební preference i další přístup strany v závěrečné hlavní fázi předvolební kampaně.

Již řadu týdnů nejrůznější průzkumy veřejného mínění ukazují, že v klíčových volbách do Sněmovny pro stranu může být vysoko i pětiprocentní laťka, jejíž zdolání je nutné, aby získala poslance.

Třeba volební model STEM, který zveřejnila CNN Prima News 6. července, dává Motoristům sobě šanci na 4 procenta hlasů, což by k úspěchu nestačilo.

Šéf strany Macinka problém nepřiznává

Šéf strany Petr Macinka ale nepřipouští, že krizový sněm je přiznáním toho, že Motoristé sobě mají problém.

„To určitě ne. Je to významný a zásadní sněm, bude to necelé tři měsíce před volbami. Pro nás jsou to vlastně úplně první volby tohoto typu, kterých se účastníme, na rozdíl od ostatních stran, které už voleb měly deset. My si velmi vážně uvědomujeme, že teď je před námi to nejdůležitější a nejzásadnější období. Proto jsme považovali za důležité svolat takovouto akci, na které se spoustu věcí bude diskutovat, řešit, rozhodovat,“ řekl iDNES.cz Macinka.

Že by na sněm dorazil exprezident Václav Klaus, v jehož institutu Macinka působí, nepočítá. „Ne, to ne. Bude tam vedení strany, budou tam lídři, delegáti členské základny, a to je ta správná sestava, ve které chceme diskutovat a řešit ty nejdůležitější věci,“ dodal Macinka.

S Turkem proti Rakušanovi

Motoristé sobě zatím představili jen některé volební lídry. Ve Středočeském jím bude europoslanec Filip Turek, který se utká třeba s ministrem vnitra a šéfem STAN Vítem Rakušanem.

V Praze povede jejich kandidátku bývalý poslanec, lékař a zakladatel sítě domovů pro nevyléčitelně nemocné seniory Boris Šťastný, v Moravskoslezském kraji učitel, historik a předseda mládežnického klubu Motoristů Matěj Gregor, v Olomouckém publicistka Gabriela Sedláčková, v Královéhradeckém kraji pak bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Kandidátku v Jihočeském kraji povede bývalý ředitel státní organizace Cermat Miroslav Krejčí.

V Ústeckém kraji bude v čele Motoristů sobě ekonom a vysokoškolský pedagog Vladimír Pikora, na Vysočině diplomat a expert na ekonomickou diplomacii Karel Beran, ve Zlínském kraji pedagog, odborník na boj proti obchodním podvodům a místopředseda strany Jiří Barták, v Pardubickém kraji starosta města Chrast Vojtěch Krňanský a v Jihomoravském kraji předseda strany Petr Macinka.

A jaký je má se svou stranou momentálně cíl? „My jsme loni v jedněch celorepublikových volbách, i když to nejsou ty nejdůležitější volby, uměli být na třetím místě. Neříkám, že toto je naše ambice, nechci říkat žádná čísla, prostě chceme uspět a chceme se stát součástí příští Poslanecké sněmovny a zapsat trvale na politickou mapu České republiky novou politickou stranu,“ zdůraznil Macinka.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby