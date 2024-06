„Nechci skončit jako Klaus jr. s Trikolorou.“ Turek do krajů kandidovat nebude, říká šéf Motoristů sobě Macinka

Lidovky.cz: Na kampaň strany Motoristé sobě přispěl nejvíce korun Klub motoristů, konkrétně 800 tisíc. Co je spolek zač?

Zpočátku jsem nechtěl přijímat do strany každého, kdo si o to řekne. Mockrát jsem zažil, že na tom nadějně vypadající strany krachly: nabraly lidi, ale posléze zjistily, že polovina z nich jsou pitomci, kteří jménem značky vyhlašují věci, za které se pak musí subjekt stydět. Nechtěl jsem v začátku, tedy v té vůbec nejkřehčí chvíli, nechat si stranu zničit. Příznivce jsem tak směřoval právě do tohoto spolku. Je to občanská společnost v pravém slova smyslu.

Lidovky.cz: Jak jste v klubu vybrali částku ve statisících korun?