Motoristé sobě mají vést dva výbory ve Sněmovně, i klíčový rozpočtový

„Máme už kandidáta, jedno jméno mám v hlavě, ale zatím ho ještě nepovím,“ uvedl šéf strany Petr Macinka.
Šéf ANO Andrej Babiš, který se snaží sestavit vládu s Motoristy sobě a s SPD, v úterním videu komentoval obecně to, že je čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek pod tlakem kvůli příspěvkům na sociálních sítích. Turek autenticitu těch s rasistickým či jinak nenávistným obsahem popírá.
„Motoristé sobě musí přesvědčit veřejnost, že to tak není. Oni ta různá nařčení odmítají,“ řekl Babiš.
„Já se hluboce omlouvám komukoliv, koho se mohly dotknout nějaké úryvky nějakých patnáct, dvacet let starých případných vyjádření,“ prohlásil Turek v pondělí na Chodově po jednání s Babišem.
Turek popírá, že zlehčoval případ Natálky
Odmítá, že zlehčoval případ popálené holčičky Natálky při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. „Absolutně odmítám nařčení z toho, že bych já něco takového schvaloval, že bych něčeho takového byl schopen,“ prohlásil. A později to zopakoval s tím, že napsal mnoho blbostí, ale ne o popálené Natálce.
ANO, Motoristé sobě a SPD se zatím dohodly na poměru rozdělení křesel ve vládě. ANO jich má mít devět včetně premiéra, Motoristé čtyři a SPD tři plus šéfa Sněmovny pro předsedu hnutí Tomia Okamuru.
Motoristé sobě mají ve vládě získat pozici ministra zahraničí, ministra životního prostředí, ministra kultury a nového ministra pro sport, prevenci a zdraví. V souvislosti s pozicí šéfa diplomacie je v hře křeslo pro Turka.
Platí rozdělení křesel ve vládě. Zda v ní bude i Turek, není zatím rozhodnuto
Rozdělení křesel ve vládě i po jednání Babiše a prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka s Macinkou a Turkem platí. Havlíček ale nepotvrdil, že Turek bude ministrem zahraničí.
„O tom, zda bude či nebude ve vládě, není rozhodnuto,“ řekl Havlíček.
Informovat prezidenta Pavla o celkovém výsledku jednání o vládě, včetně programu a návrhu na ministry by mohl Babiš podle místopředsedy Havlíčka v polovině listopadu či v druhé polovině listopadu. „Potřebujeme tři, možná čtyři týdny na přípravu programu,“ uvedl Havlíček.