Motoristé svolali první tiskovku klubu od voleb. Ukázali nového poslance

  12:22
Motoristé sobě udělali osm měsíců po volbách do Poslanecké sněmovny vůbec první tiskovou konferenci svého poslaneckého klubu, což také předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka zdůraznil. Svolali tiskovku proto, aby ukázali svého nového poslance Libora Formana, jihlavského podnikatele ve stavebnictví a provozovatele čerpacích stanic.

Předseda krajské organizace Motoristů sobě na Vysočině Libor Forman nahradí ve Sněmovně Karla Berana, který se stal vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.

„Chci přenést svoji roli kontrolora do Poslanecké sněmovny,“ řekl Forman, který by měl zamířit do hospodářského výboru a výboru pro obranu.

Motoristé sobě udělali poprvé od říjnových voleb tiskovou konferenci poslaneckého klubu. Podle předsedy Petra Macinky jen proto, aby ukázali svého nového poslance Libora Formana (uprostřed). (2. června 2026)
Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný komentoval slabou efektivitu Sněmovny.

„V této chvíli už jde o zablokování sněmovny,“ řekl Šťastný a zmínil, že když budou obstrukce ze strany opozice pokračovat, bude se to vládní koalice snažit zvrátit ještě před změnou jednacího řádu. „Učiníme takové kroky, které by Sněmovnu nastartovaly,“ prohlásil ministr Šťastný.

Prioritou Motoristů ve volbách budou Praha, Brno a Ostrava

Macinka dostal i otázku k letošním komunálním volbám. Prioritou pro Motoristy sobě budou podle něj tři největší města – Praha, Brno a Ostrava.

„Mimo řadu menších budou mít pro nás takové tři vlajkové lodi,“ řekl. Kdo v nich stranu do voleb povede, zveřejní Motoristé později.

„Máme celou řadu menších zastupitelstev, kde máme šikovné lidi, což jsou třeba zastupitelé zvolení za nezávislé a lokální subjekty před čtyřmi lety, kteří přešli k Motoristům,“ uvedl také Macinka.

