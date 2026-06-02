Motoristé svolali první tiskovku klubu od voleb. Ukázali nového poslance

Předseda krajské organizace Motoristů sobě na Vysočině Libor Forman nahradí ve Sněmovně Karla Berana, který se stal vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.
„Chci přenést svoji roli kontrolora do Poslanecké sněmovny,“ řekl Forman, který by měl zamířit do hospodářského výboru a výboru pro obranu.
Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný komentoval slabou efektivitu Sněmovny.
„V této chvíli už jde o zablokování sněmovny,“ řekl Šťastný a zmínil, že když budou obstrukce ze strany opozice pokračovat, bude se to vládní koalice snažit zvrátit ještě před změnou jednacího řádu. „Učiníme takové kroky, které by Sněmovnu nastartovaly,“ prohlásil ministr Šťastný.
Prioritou Motoristů ve volbách budou Praha, Brno a Ostrava
Macinka dostal i otázku k letošním komunálním volbám. Prioritou pro Motoristy sobě budou podle něj tři největší města – Praha, Brno a Ostrava.
„Mimo řadu menších budou mít pro nás takové tři vlajkové lodi,“ řekl. Kdo v nich stranu do voleb povede, zveřejní Motoristé později.
„Máme celou řadu menších zastupitelstev, kde máme šikovné lidi, což jsou třeba zastupitelé zvolení za nezávislé a lokální subjekty před čtyřmi lety, kteří přešli k Motoristům,“ uvedl také Macinka.